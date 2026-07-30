Teenie (16) stürzt mit Traktor in Ache und stirbt

16-Jähriger stürzte in Tirol mit Traktor in Ache - tot

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Ein 16-jähriger Traktorfahrer ist am späten Mittwochnachmittag in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) tödlich verunglückt.

tirol ache © zoom tirol

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Der Jugendliche war auf der Hochkönig Straße (B 164) mit dem Gefährt Dund zwei Anhängern unterwegs gewesen, als er aus unbekannter Ursache über den Fahrbahnrand hinaus geriet und in das Bachbett der Fieberbrunner Ache stürzte, berichtete die Polizei. Dabei zog sich der 16-Jährige tödliche Verletzungen zu.

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Fieberbrunn in Richtung St. Johann

Für den Einheimischen, der von Fieberbrunn in Richtung St. Johann unterwegs gewesen war, kam jede Hilfe zu spät. Am Traktor und den Anhängern entstand schwerer Schaden. Im Einsatz standen die Rettung, die Wasserrettungen Going, Kitzbühel, St. Ulrich und Waidring, die Feuerwehr St. Johann in Tirol, der Bezirksfeuerwehrinspektor, ein Kriseninterventionsteam und die Exekutive.