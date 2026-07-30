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Tragischer Unafll

Teenie (16) stürzt mit Traktor in Ache und stirbt

Einsatzkräfte bergen einen umgestürzten Traktor aus der Tiroler Ache bei einem Verkehrsunfall.
© zoom tirol
16-Jähriger stürzte in Tirol mit Traktor in Ache - tot
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Ein 16-jähriger Traktorfahrer ist am späten Mittwochnachmittag in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) tödlich verunglückt.

Feuerwehr zieht umgestürzten Traktor und Anhänger aus einem Bach in bewaldeter Umgebung.
tirol ache © zoom tirol

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Feuerwehr hebt einen umgestürzten Traktor aus einem Bachbett bei der Tiroler Ache.
tirol ache © zoom tirol

Der Jugendliche war auf der Hochkönig Straße (B 164) mit dem Gefährt Dund zwei Anhängern unterwegs gewesen, als er aus unbekannter Ursache über den Fahrbahnrand hinaus geriet und in das Bachbett der Fieberbrunner Ache stürzte, berichtete die Polizei. Dabei zog sich der 16-Jährige tödliche Verletzungen zu.

Ein gelber Kran hebt einen umgestürzten Traktor samt Anhänger an einer Landstraße.
tirol ache © zoom tirol

Fieberbrunn in Richtung St. Johann

Für den Einheimischen, der von Fieberbrunn in Richtung St. Johann unterwegs gewesen war, kam jede Hilfe zu spät. Am Traktor und den Anhängern entstand schwerer Schaden. Im Einsatz standen die Rettung, die Wasserrettungen Going, Kitzbühel, St. Ulrich und Waidring, die Feuerwehr St. Johann in Tirol, der Bezirksfeuerwehrinspektor, ein Kriseninterventionsteam und die Exekutive.

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