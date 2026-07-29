Steht beliebter Mariazeller Advent jetzt vor dem Aus?

Der Mariazeller Advent zählt zu den beliebtesten Weihnachtsmärkten Österreichs. Jetzt sorgt jedoch die Insolvenz des Veranstalters für Aufsehen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nur wenige Monate vor Beginn der Adventsaison hat die Schweiger's Stadtmarketing GmbH, Veranstalter des Mariazeller Advents, ein Sanierungsverfahren beantragt. Trotz der finanziellen Schwierigkeiten soll der Weihnachtsmarkt laut Verantwortlichen wie geplant über die Bühne gehen.

Sanierungsverfahren eröffnet

Das Landesgericht Leoben hat über das Unternehmen ein Sanierungsverfahren eröffnet. Laut dem Österreichischen Verband Creditreform beschäftigt die Firma vier Mitarbeiter. Neben dem Mariazeller Advent organisiert das Unternehmen weitere Veranstaltungen, betreibt den Stadtheurigen in Mariazell und ist regelmäßig beim Grazer Traditionsfest Aufsteirern vertreten.

Mehrere Rückschläge

© Getty Images/imageBROKER RF

Als Gründe für die wirtschaftlichen Probleme nennt das Unternehmen mehrere schwierige Jahre. So musste der Mariazeller Advent 2023 wegen einer behördlichen Sturmwarnung teilweise abgesagt werden. 2024 machte schlechtes Wetter dem Aufsteirern-Festival einen Strich durch die Rechnung. Zusätzlich belasteten Personalmangel und wirtschaftliche Herausforderungen den Betrieb des Stadtheurigen.

Den Verbindlichkeiten von rund 252.700 Euro stehen laut den Unterlagen Vermögenswerte von etwa 127.200 Euro gegenüber.

Adventmarkt soll stattfinden

Für Besucher gibt es jedoch Entwarnung. Tourismusverbands-Obmann Nino Contini betont, dass der Mariazeller Advent für die gesamte Region von großer wirtschaftlicher Bedeutung sei und heuer wie geplant stattfinden werde. Auch Bürgermeister Fabian Fluch verweist darauf, dass die Vorbereitungen bereits seit Jänner laufen.

Parallel dazu laufen Gespräche, um die Organisation des Adventmarkts zusätzlich abzusichern. Dabei könnte auch die Mariazeller Land GmbH als möglicher alternativer Veranstalter einspringen. Ziel sei es, den Gästen auch heuer einen reibungslosen und stimmungsvollen Mariazeller Advent zu bieten.