Neue BBC-Doku belastet Jared Leto schwer

Neue schwere Vorwürfe gegen Hollywood-Star Jared Leto: In einer BBC-Dokumentation schildern zehn Frauen ihre angeblichen Erlebnisse mit dem Oscar-Preisträger.

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Die BBC-Dokumentation "Jared Leto: Hollywood's Dark Secret" beleuchtet Vorwürfe gegen den 54-jährigen Schauspieler und Musiker. Zehn Frauen berichten darin über mutmaßlich unangemessenes sexuelles Verhalten. Neun von ihnen sprechen laut BBC erstmals öffentlich. Die geschilderten Vorfälle sollen sich zwischen 2002 und 2016 ereignet haben, als die Frauen teilweise noch minderjährig gewesen sein sollen.

Schwere Anschuldigungen

Eine Frau berichtet, Jared Leto habe sie als 17-Jährige in einem Motel in Las Vegas sexuell missbraucht. Eine andere wirft ihm vor, ihr im Alter von 19 Jahren in einem Hotelzimmer mit sexueller Gewalt gedroht zu haben. Eine dritte Frau schildert, sie habe mit 17 Jahren Sex mit dem Schauspieler gehabt. Laut ihrer Aussage soll Leto sie dabei aufgefordert haben, ihn "Papa" zu nennen. Nach kalifornischem Recht könnte ein solcher Fall unter bestimmten Umständen als sexueller Kontakt mit einer Minderjährigen gewertet werden.

Eine weitere Frau erklärt, Leto habe sie bereits mit 16 Jahren durch sexuelle Telefonate manipuliert und "gegroomt". Er soll ihr wiederholt sexuelle Treffen vorgeschlagen und später eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) zugeschickt haben. Diese habe sie jedoch nie unterschrieben.

Aussagen überprüft

Jared Leto bei einem 30 Seconds to Mars Konzert © Corbis via Getty Images

Nach Angaben der BBC wurden zahlreiche Aussagen mithilfe von Nachrichten, Fotos sowie Aussagen von Freunden und Familienmitgliedern überprüft. Zudem berichten zwei ehemalige Mitarbeiter von Letos Band Thirty Seconds to Mars, sein Umgang mit sehr jungen Mädchen habe intern immer wieder für Unbehagen gesorgt.

Vorwürfe sind nicht neu

Ähnliche Anschuldigungen gegen Jared Leto kursieren bereits seit vielen Jahren. Schon 2005 berichtete die New York Post über entsprechende Gerüchte. 2025 veröffentlichte zudem die US-Plattform Air Mail Berichte mehrerer Frauen, die dem Hollywood-Star sexuelles Fehlverhalten vorwarfen.

Leto hat frühere Vorwürfe stets entschieden zurückgewiesen und als "nachweislich falsch" bezeichnet. Zu den neuen Anschuldigungen in der BBC-Dokumentation äußerte sich der Schauspieler laut Sender trotz mehrfacher Anfragen nicht. Ob die Vorwürfe strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, ist derzeit offen.