Oscar-Preisträger Glen Hansard stirbt bei Motorrad-Crash

Der 56-Jährige verunglückte in Dublin.

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Der irische Musiker und Schauspieler Glen Hansard ist tot. Wie der irische Radiosender Newstalk berichtete, starb der 56-Jährige Mittwoch früh bei einem Verkehrsunfall in Lucan, einem Außenbezirk von Dublin. Hansard, der wiederholt in Österreich - zuletzt im Mai in Wien - auftrat, wurde u.a. mit dem Film "Once" bekannt. Für den Titel "Falling Slowly" aus dem Soundtrack erhielt er mit Film- und Gesangspartnerin Markéta Irglová 2008 den Oscar als "Bester Song".

© Redferns

Die irische Polizei berichtete laut Reuters, dass ein Mann in seinen Fünfzigern nach einem Motorradunfall im Westen Dublins ums Leben gekommen ist. Die Rettungskräfte wurden kurz vor 4.30 Uhr (3.30 Uhr GMT) alarmiert. Der Mann wurde kurze Zeit nach der Erstversorgung am Unfallort für tot erklärt.

Hansard war Sänger und Gitarrist der irischen Rockband The Frames. Mit Irglová nahm er 2006 unter dem Namen The Swell Season ein gleichnamiges Album auf. Außerdem veröffentlichte er Soloalben. Als Schauspieler war er auch in "The Commitments" zu sehen und steuerte das Stück "Take The Heartland" zum Soundtrack von "Die Tribute von Panem - The Hunger Games" bei.