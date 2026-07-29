Umwelt-Drama um sinkende Flüsse und tote Fische

Durch das aktuelle Rekord-Niedrigwasser in Niederösterreich kommt es zu einem regelrechten Fischsterben. Vor allem Jungtiere geraten zunehmend in Gefahr, wobei die prognostizierte Hitzewelle die Lage weiter verschärfen dürfte.

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Das historische Niedrigwasser entlang der Donau und von mehreren Flüssen in Niederösterreich hat folgenschwere Auswirkungen auf die Fische, und die bevorstehende Hitzewelle wird die Situation weiter verschärfen. Der Pegel Kienstock (Bezirk Krems) ist am Dienstag erneut auf ein Rekordtief von 109 Zentimetern gesunken. "Viele Jungfische verenden", sagte der Wachauer Fischereiaufseher Hermann Miedler zur APA. "Das Problem wird immer dramatischer." Dabei reißt das Fischsterben auch die kleinen Lebewesen am Bachgrund mit sich, von denen sich Fische ernähren.

Derzeit werde an allen Gewässern in Niederösterreich ein ziemlich niedriger Wasserstand verzeichnet, sagte Günther Konheisner, stellvertretender Leiter der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes Niederösterreich. Entlang der Donau sowie an 20 bis 30 Prozent der Messstellen an kleineren Gewässern liege der Pegel im Bereich der historischen Tiefstwerte. In Anbetracht der prognostizierten Hitze und ausbleibenden Niederschlägen in den kommenden Tagen werden diese "höchstwahrscheinlich unterschritten". Der mittlere jährliche Niedrigwasserabfluss, also der Mittelwert aus den geringsten Abflüssen, sei derzeit an 80 Prozent der Messstellen unterschritten.

Miedler rechnet auch damit, dass der Pegel Kienstock in den kommenden Tagen unter 100 Zentimeter fallen wird. In den vergangenen Tagen wurde der historische Tiefstand von bisher 111 Zentimetern aus 2018 unterschritten, wie auch mehrere Medien berichteten. Durchschnittlich werden hier um die 300 Zentimeter gemessen. In Aggstein reicht die Messlatte nicht einmal mehr in die Donau. Das habe es noch nie gegeben, berichtete der erfahrene Fischereiaufseher.

Fische werden übersiedelt

Die Hitze sorgt für wärmere Gewässer, der Sauerstoffgehalt sinkt. Werden an einer der Messstellen in Niederösterreich kritische Temperaturen erreicht, werden die Fischereiverbände automatisch gewarnt, damit sie Tiere abfischen und übersiedeln oder im Bereich von Kraftwerken bzw. Stauanlagen mehr Wasser zuführen können. Ein Sauerstoffmangel hat letale Auswirkungen auf die Fische. Bereits in Zusammenhang mit der Hitzewelle vor rund einem Monat seien wegen der hohen Temperaturen und der geringen Wasserführung vereinzelt Fische verendet. Durch das Niedrigwasser fallen auch Laichplätze am Rand trocken. Damit sich die Lage wieder entspannt, ist man auf Niederschlag angewiesen.

Durch den fehlenden Niederschlag und die Hitze entstehen Tümpel ohne Zufluss, in denen die Wassertemperatur auf 28 bis 30 Grad steigt. Vor allem junge Tiere, die sich bevorzugt in Ufernähe aufhalten, verenden. "Wir finden immer wieder tote Fische", berichtete Miedler.

20 Grad schon ernst

Kälteliebende Arten wie Bachforelle, Äsche oder Saibling geraten schon bei rund 20 Grad in Bedrängnis. Bleibt das Wasser länger über 25 Grad warm, überleben die meisten dieser Tiere das nicht. Die Fischer versuchen immer wieder, vor allem größere Tiere aus Tümpeln in Bereiche zu übersiedeln, wo sie besser überleben können. Doch für viele Jungfische ist die Lage aussichtslos. Eine Bedrohung stellt auch der Schiffsverkehr dar, der allerdings aufgrund des Niedrigwassers derzeit bereits deutlich eingeschränkt ist. Durch den Wellenschlag werden Fische ans Ufer geschwemmt und verenden dort. Einen Schutz davor bieten sollen Nebenarme entlang der Donau - etwa in Rossatz, Aggsbach und Schallemmersdorf sowie Grimsing, wo derzeit ein Renaturierungsprojekt läuft.

Bäume und Sträucher am Ufer spenden Schatten und kühlen das Wasser spürbar ab. Genauso wichtig: freie Wege im Fluss, über die Fische in kühlere Zonen ausweichen können, etwa flussauf oder in Seitenbäche - vorausgesetzt, keine Barriere versperrt ihnen den Weg. Auch der Austausch mit dem Grundwasser hält Bäche kühl.