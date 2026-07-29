Niederösterreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Löscharbeiten

Waldbrände in NÖ: 600 Spezialkräfte stehen bereit

Feuerwehrmann löscht mit einem Schlauch einen großen Waldbrand mit Flammen bis in die Baumkronen.
© Getty Images
Die Trockenheit und die anrollende Hitzewelle lassen die Waldbrandgefahr in Niederösterreich weiter steigen. Die Feuerwehren sind für den Ernstfall bestens gerüstet.
OE24 auf Google bevorzugen

Während in Spanien und Frankreich derzeit schwere Waldbrände wüten, wächst auch hierzulande die Sorge aufgrund der anhaltenden Trockenheit. Das Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich hat indes schon längst reagiert. Denn "die Frage, die wir uns stellen, ist nicht, ob ein Waldbrand kommt, sondern wann und wo", erklärt Alexander Nittner, Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos Niederösterreich, gegenüber dem ORF.

Auch interessant

Eistest in OÖ: 51 Proben einwandfrei

Kammer warnt vor Ärzte-Mangel

Ukraine: Neuer Armeechef will Luftangriffe ausweiten

Rund 600 Feuerwehrleute wurden bereits vor Jahren eigens für Wald- und Flurbrände ausgebildet. Zum Einsatz kommt dabei neben leichterer Spezialkleidung, die bei großer Hitze und Einsätzen in schwierigem Gelände entlasten soll, auch eine Reihe an speziellen Geräten - unter anderem Waldbrand-Quads.

Ein Feuerwehr-Quad zur Waldbrandbekämpfung steht auf einem Anhänger im Freien.
Ein Waldbrand-Quad des Sonderdienstes Waldbrandbekämpfung. © Niederösterreichischer Landesfeu

Auch beim Großbrand in Hirschwang 2021 war die Spezialeinheit gefordert. Allein im ersten Halbjahr mussten die Feuerwehren in Niederösterreich bereits zu 616 Wald- und Flurbränden ausrücken. Die Einsatzkräfte stehen rund um die Uhr bereit, da bei der aktuellen Trockenheit der nächste Waldbrand jederzeit ausbrechen kann.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Umwelt-Drama um sinkende Flüsse und tote Fische

Absturz und Crash: Kinder-Drama in Hochseilgärten

Stift Klosterneuburg bringt "Karten auf den Tisch"

Entwarnung für Laxenburger Badeteich - Ententod ungeklärt

Waldbrände in NÖ: 600 Spezialkräfte stehen bereit

Top 10 der Niederösterreich-CARD mit zwei Wien Holding-Unternehmen

Bewaffneter Raub: Täter auf der Flucht

Job-Krise: Knapp 50.000 Menschen arbeitslos

LGV Sonnengemüse: 80 Jahre Frische aus der Region

Emma Plank Schule setzt auf individuelles Lernen