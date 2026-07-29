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Waldbrände in NÖ: 600 Spezialkräfte stehen bereit
Während in Spanien und Frankreich derzeit schwere Waldbrände wüten, wächst auch hierzulande die Sorge aufgrund der anhaltenden Trockenheit. Das Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich hat indes schon längst reagiert. Denn "die Frage, die wir uns stellen, ist nicht, ob ein Waldbrand kommt, sondern wann und wo", erklärt Alexander Nittner, Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos Niederösterreich, gegenüber dem ORF.
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Rund 600 Feuerwehrleute wurden bereits vor Jahren eigens für Wald- und Flurbrände ausgebildet. Zum Einsatz kommt dabei neben leichterer Spezialkleidung, die bei großer Hitze und Einsätzen in schwierigem Gelände entlasten soll, auch eine Reihe an speziellen Geräten - unter anderem Waldbrand-Quads.
Auch beim Großbrand in Hirschwang 2021 war die Spezialeinheit gefordert. Allein im ersten Halbjahr mussten die Feuerwehren in Niederösterreich bereits zu 616 Wald- und Flurbränden ausrücken. Die Einsatzkräfte stehen rund um die Uhr bereit, da bei der aktuellen Trockenheit der nächste Waldbrand jederzeit ausbrechen kann.
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