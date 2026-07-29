Waldbrände in NÖ: 600 Spezialkräfte stehen bereit

Die Trockenheit und die anrollende Hitzewelle lassen die Waldbrandgefahr in Niederösterreich weiter steigen. Die Feuerwehren sind für den Ernstfall bestens gerüstet.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Während in Spanien und Frankreich derzeit schwere Waldbrände wüten, wächst auch hierzulande die Sorge aufgrund der anhaltenden Trockenheit. Das Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich hat indes schon längst reagiert. Denn "die Frage, die wir uns stellen, ist nicht, ob ein Waldbrand kommt, sondern wann und wo", erklärt Alexander Nittner, Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos Niederösterreich, gegenüber dem ORF.

Rund 600 Feuerwehrleute wurden bereits vor Jahren eigens für Wald- und Flurbrände ausgebildet. Zum Einsatz kommt dabei neben leichterer Spezialkleidung, die bei großer Hitze und Einsätzen in schwierigem Gelände entlasten soll, auch eine Reihe an speziellen Geräten - unter anderem Waldbrand-Quads.

Ein Waldbrand-Quad des Sonderdienstes Waldbrandbekämpfung. © Niederösterreichischer Landesfeu

Auch beim Großbrand in Hirschwang 2021 war die Spezialeinheit gefordert. Allein im ersten Halbjahr mussten die Feuerwehren in Niederösterreich bereits zu 616 Wald- und Flurbränden ausrücken. Die Einsatzkräfte stehen rund um die Uhr bereit, da bei der aktuellen Trockenheit der nächste Waldbrand jederzeit ausbrechen kann.