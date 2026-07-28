LGV Sonnengemüse: 80 Jahre Frische aus der Region

Die LGV Sonnengemüse feiert 80 Jahre Bestehen. Seit der Gründung 1946 steht die Genossenschaft für Regionalität und gelebte Solidarität.

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Mehr als 130 Gärtner- und Bauernfamilien aus Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark produzieren mit 40.000 Tonnen jährlich wesentliche Mengen an frischem Gemüse.

Genossenschaft feiert Jubiläum mit Zukunftsplan

Gemeinsam stark. Der Grundstein wird 1946 direkt nach Kriegsende von Wiener Gärtnern gelegt. Durch den Zusammenschluss der Marken „LGV Gärtnergemüse" und „Seewinkler Sonnengemüse" entsteht eine schlagkräftige Erzeugerorganisation. Über 60 Sorten Frischgemüse und Kräuter werden gemeinsam kultiviert, Logistik und Vertrieb laufen über Wien und Wallern.

80 Jahre Solidarität am heimischen Gemüsemarkt

Zukunftsfit. Gurken, Paradeiser und Paprika bilden die Hauptproduktgruppen. Investitionen in Verpackungsanlagen, Ressourceneffizienz und CO2-optimierte Logistik sichern die kommenden Jahrzehnte ab. In Simmering steht die modernste Gurkensortieranlage Österreichs, in Raasdorf ein neues Kräuterverarbeitungszentrum.

Rückhalt. „Unser 80-jähriges Jubiläum beweist eindrucksvoll, dass das genossenschaftliche Prinzip von Zusammenhalt und regionaler Verantwortung moderner ist denn je", betont Vorstand Josef Peck. Die Struktur biete den Gärtnerfamilien Rückhalt und den Konsumenten absolute Frischegarantie, so Peck weiter.

Fazit: Mit 80 Jahren Erfahrung und gezielten Zukunftsinvestitionen bleibt LGV Sonnengemüse ein verlässlicher Garant für heimisches Gemüse.