Aqua Nova mit sanierten Saunakammern

Im Zuge der jährlichen Revisionsarbeiten im Saunabereich des Wiener Neustädter Erlebinshallenbades Aqua Nova wurden zwei stark frequentierte Saunakammern komplett saniert.

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Mit Beginn der neuen Sauna-Saison ab 1. August werden auch diese neuen Kammern in Betrieb genommen.

"Der Erfolg unserer Aqua Nova rührt nicht zuletzt auch daher, dass wir das Bad und all seine Einrichtungen permanent überarbeiten und den Besucherinnen und Besuchern ständig Neuerungen und Adaptierungen präsentieren können. Gerade die Sanierungen der beiden Saunakammern war ein besonders wichtiger Schritt. Wir laden all unsere Stammgäste und jene, die es noch werden wollen, ein, sich ab August ein Bild von den neuen Bereichen zu machen", so Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP), Stadtrat Kevin Pfann und Klubobmann Wolfgang Horvath zur Sanierung.

Die Sanierungen im Detail

+ Im Zuge der jährlichen Revision wurden zwei Saunakammern komplett erneuert.

+ Es handelt sich dabei um die Kammern im Bereich Herren UG und Damen UG.

+ Insbesondere die Kammer im Herrenbereich wird sehr stark frequentiert, da hier auch die beliebten geführten Aufgüsse durchgeführt werden.

+ Im Zuge der Neugestaltung und Sanierung wurden die beiden Kammern sicherheitstechnisch auf den neuesten Stand gebracht, sowie die Optik stark verbessert.