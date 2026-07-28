Amira Aly (33): So groß ist ihr Babybauch schon!

Während bei Moderatorin Amira Aly der Bauch munter wächst, schießt die schwangere TV-Beauty gewohnt selbstbewusst gegen Hater im Netz – und zeigt sich erneut mit Babykugel im Gym.

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Das nennt man wohl eine sportliche Ansage! Auf Instagram teilte die 33-Jährige ein knackiges Spiegelselfie direkt aus dem Fitnessraum. Mit hochgeschobenem T-Shirt setzte Amira Aly vor den Hanteln stolz ihren immer deutlicher werdenden Babybauch in Szene und versah den Schnappschuss in ihrer Story mit den liebevollen Worten: "Wir wachsen."

Für Amira und ihren Lebensgefährten Christian Düren (36) ist es das erste gemeinsame Kind – und die Vorfreude bei den werdenden Eltern ist riesengroß. Für die Moderatorin selbst ist es bereits die dritte Schwangerschaft: Aus der im September 2024 geschiedenen Ehe mit Comedian Oliver Pocher stammen ihre zwei Söhne (geboren 2019 und 2020).

Ansage an Gym-Kritiker

So groß ist der Bauch von Amira Aly mittlerweile © Instagram

Dass die werdende Dreifach-Mama auch mit Babykugel fleißig Gewichte stemmt, passte einigen selbsternannten Experten im Netz allerdings gar nicht. Zuletzt sah sich Amira heftiger Kritik wegen ihres fortgesetzten Krafttrainings ausgesetzt. Doch wer die toughe Moderatorin kennt, weiß, dass sie sich den Mund nicht verbieten lässt.

Auf die Belehrungen reagierte sie kurzerhand mit einer glasklaren Kante: "Mein Körper. Meine Schwangerschaft. Meine informierte Entscheidung", stellte die Beauty klargestellt fest.

Gerüchteküche brodelt: Hinweisfoto aufs Babygeschlecht?

Seitdem die Schwangerschaft im Mai offiziell verkündet wurde, laufen die Vorbereitungen auf den Familienzuwachs auf Hochtouren. Sogar die ersten Baby-Shoppings Touren hat das Paar bereits hinter sich gebracht.

Unter den Fans brodelt die Gerüchteküche deshalb gewaltig: Verstecken sich in den neuesten Einkäufen und Schnappschüssen vielleicht schon erste feine Hinweise darauf, ob Amira und Christian einen kleinen Buben oder ein Mädel erwarten? Es war jedenfalls eine Menge Pink dabei. Die Spannung steigt!