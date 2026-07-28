Promi-Andrang und Jubel bei Handke-Uraufführung

Bei den Salzburger Festspielen feierte Peter Handkes Stück "Schnee von gestern, Schnee von morgen" Uraufführung. Das seit Wochen ausverkaufte Werk im Landestheater wurde mit Begeisterung beklatscht.

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Am Montag wechselte der Festspieltross auf die andere Salzachseite für die erste von zwei Uraufführungen der heurigen Saison. Das Zwei-Personen-Stück "Schnee von gestern, Schnee von morgen" aus der Feder von Peter Handke stieß auf der Publikumsseite auf großen Andrang.

Prominente Besucher im Salzburger Landestheater

Ein Blick ins Archiv zeigt die jahrelange Treue vieler Gäste, die dem Schauspiel ins Landestheater folgen. Der deutsche Schauspieler Georg Uecker, bekannt aus der Lindenstraße, bezeichnete den Besuch als Tradition: "Jedes Jahr ein Fixpunkt, ich weiß nur nicht wie lange schon, sagen wir eine Ewigkeit". Unter den Anwesenden waren auch Hans Mahr mit Ehefrau Katja Burkard und Tochter Marie Therese sowie Schriftsteller Christoph Ransmayr zusammen mit Galerist Thaddaeus Ropac.

Hans Mahr mit Katja Burkard und Tochter Marie Therese © Neumayr

Großes Aufgebot an anwesenden Präsidenten

Ursula Plassnik und Helga Rabl-Stadler © Neumayr

Auch eine Riege von Präsidenten wohnte der Aufführung bei. Allen voran Bundespräsident Alexander van der Bellen mit Ehefrau Doris Schmidauer und Landeshauptfrau Karoline Edtstadler. Ebenso im Publikum vertreten waren Festspielpräsidentin Kristina Hammer, die frühere Festspielpräsidentin Helga Rabl Stadler und Johannes Honsig Erlenburg, der Präsident der Internationalen Stiftung Mozarteum.