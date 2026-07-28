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Cooles Projekt

Wörthersee wird zu "Klein-Hollywood"

"Die Rettungsschwimmer:innen vom Wörthersee"
© Mayer Film
Kärnten wird wieder zum Filmland: Am Wörthersee entsteht im August die neue humorvolle österreichische Serie "Die Rettungsschwimmer:innen vom Wörthersee" mit prominenter Besetzung.
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Von Montag, 24. August, bis Donnerstag, 27. August, wird am Wörthersee der Pilotfilm für die neue Serie "Die Rettungsschwimmer:innen vom Wörthersee" gedreht. Das Format erzählt den Alltag eines Rettungsschwimmer-Teams auf humorvolle Weise. Für das nächste Jahr sind zehn weitere Folgen geplant, sobald ein passender Sender gefunden wurde.

Prominente Besetzung am Badesee

Christoph Fälbl
Christoph Fälbl © Andreas Tischler / Vienna Press

Im Mittelpunkt steht das deutsche Szene-Original Julian F. M. Stoeckel als ehrgeiziger Stationsleiter, der kleine Zwischenfälle in spektakuläre Großeinsätze verwandelt. An seiner Seite spielt Kabarettist Christoph Fälbl einen langjährigen Praktikanten. Stefanie Mayer, die für Regie, Drehbuch, Produktion und Musik verantwortlich ist, erklärt: "Die Hauptrolle wird Julian F. M. Stoeckel übernehmen. Der Schauspieler und Reality-TV-Star ist ein Unikat. Er geht die Rolle mit Humor, Charme und einer wunderbaren Leichtigkeit an." Zum Team gehören außerdem Nicole Mieth, Carlos Böttcher, Arne Böttcher sowie Micaela Schäfer.

Micaela Schäfer
Micaela Schäfer © ViennaPress / Andreas TISCHLER

Schlosshotel dient als Drehort

Auch Heino tritt auf und gibt ein Konzert im Schlosshotel Velden, bei dem er gerettet werden muss. Otto Retzer übernimmt die Rolle des Bürgermeisters von Klagenfurt, während Segel-Olympiasiegerin Lara Vadlau eine Rettungsschwimmer-Prüfung ablegt. Neben Silvio Samoni, Gabriela Garcia Vargas und Isabel Seitlinger sind auch Rettungshund Frida sowie Society-Reporter Dominic Heinzl am Set dabei.

Otto und Shirley Retzer
Otto und Shirley Retzer © Andreas Tischler / Vienna Press

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Kärnten als bekanntes Filmland

Heino
Heino © Getty Images

Gedreht wird an Originalschauplätzen rund um den Wörthersee, um Kärnten wieder als Sommer-Filmland zu etablieren. Mayer hat das Konzept in den vergangenen Monaten ausgearbeitet und möchte echte Emotionen mit Situationskomik verbinden. Das Projekt knüpft damit an die Tradition früherer Produktionen wie dem Schlosshotel am Wörthersee an.

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