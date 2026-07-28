Max Müller: Rollen-Flaute wegen Rosenheim-Cops

Seit über einem Vierteljahrhundert ist Max Müller als Publikumsliebling "Michi Mohr" das Herzstück der "Rosenheim-Cops" – doch der anhaltende Serien-Erfolg hat für den gebürtigen Österreicher auch seine Schattenseiten.

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Als im Januar 2002 der allererste Fall der "Rosenheim-Cops" über die Bildschirme flimmerte, war Max Müller (61) noch von großen Zweifeln geplagt. Heute, mehr als 25 Jahre später, ist das ZDF-Erfolgsformat aus der deutschen TV-Landschaft schlichtweg nicht mehr wegzudenken. Und auch in der kommenden Staffel wird der Kärntner Mime verlässlich auf Verbrecherjagd gehen.

Ein freiwilliger Ausstieg stand für den Publikumsliebling dabei nie zur Debatte. Den Kult-Krimi als stumpfes Sprungbrett für eine andere Karriere zu missbrauchen, kam für ihn nie infrage: "Dafür spiele ich die Rolle einfach zu gern", stellt Müller klar.

Die Kehrseite der Medaille: Rollenangebote werden spärlich

Doch so sehr er seine Paraderolle als Polizeiobermeister liebt, so genau kennt der Österreicher mittlerweile die Nachteile einer jahrzehntelangen Serien-Treue. Neue Rollenangebote für andere TV-Formate oder Kinofilme sind über die Jahre spürbar seltener geworden.

Der Grund dafür liegt auf der Hand: Viele Regisseure und Casting-Direktoren haben das Gesicht des Schauspielers so tief mit der Figur des "Michi Mohr" verknüpft, dass der Sprung in eine andere Rolle in den Köpfen der Macher schwerfällt.

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Bewusste Entscheidung für die Serie

Sorgen oder Groll hegt der sympathische Mime deswegen aber keineswegs. Müller reflektiert die Situation gewohnt sachlich: Wer sich auf ein langfristiges Engagement einlasse, genieße zwar unzählige finanzielle wie berufliche Vorteile, müsse aber eben in Kauf nehmen, für andere Produzenten reizloser zu werden.

Für die Fans gibt es zudem eine Entwarnung mit feiner Dosis-Veränderung: Auch wenn der Österreicher seine Drehtage bei den "Rosenheim-Cops" künftig etwas reduzieren wird, bleibt er der Erfolgsserie und seinen Zuschauern weiterhin treu erhalten.