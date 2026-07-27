Sarah Connors Tochter: Bitteres Beziehungs-Aus!

Ein prominenter Nachname schützt nicht vor Herzschmerz: In der ProSieben-Doku "Born Famous" bricht Summer Terenzi, die Tochter von Pop-Star Sarah Connor, ihr Schweigen und spricht gewohnt ehrlich über das Ende ihrer ersten großen Liebe.

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Eigentlich stand für die 20-Jährige ein fantastischer neuer Lebensabschnitt an: Der Auszug aus dem Elternhaus und der Bezug der allerersten eigenen Wohnung in Berlin. Doch mitten in der Umzugs-Freude bröckelte ihre zweijährige Beziehung gewaltig.

Wie Summer Terenzi im TV gesteht, hatte es schon länger gekriselt. Selbst eine Beziehungspause konnte das Ruder nicht mehr herumreißen. Der bitterste Moment folgte schließlich bei der Einweihungsparty ihrer eigenen vier Wände: Ausgerechnet ihr Freund glänzte durch Abwesenheit! Für die Promi-Tochter das endgültige Signal, dass man sich schlichtweg auseinandergelebt hatte. Trotz der vielen schönen Erinnerungen an ihre erste Liebe zog sie eisern den Schlussstrich. Wer der Verflossene ist, bleibt allerdings ein Geheimnis – sein Gesicht wird in der Doku eiskalt verpixelt.

Auch Mama Sarah Connor litt unter der Trennung

Das Liebes-Aus traf jedoch keineswegs nur Summer alleine. Nach zwei gemeinsamen Jahren war der Freund längst zu einem festen Teil der Großfamilie geworden. Selbst Pop-Queen Sarah Connor und Summers Geschwister litten sichtlich unter dem Beziehungs-Ende. "Es war einfach die erste richtige, große Beziehung. Deshalb war das auch für uns alle echt traurig, als sie sich getrennt haben", zeigt sich die Sängerin mitfühlend.

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"Mein Kopf ist stärker als mein Herz"

Trübsal blasen kommt für die 20-Jährige dennoch nicht infrage. Dass sie diesen schweren Schritt so konsequent gehen konnte, schreibt sie vor allem ihrer berühmten Mama zu. Sarah Connor habe sie von klein auf zu einer absolut unabhängigen Frau erzogen, die keinen Mann braucht, um glücklich zu sein. Summers strakes Fazit: "Mein Kopf ist stärker als mein Herz. Und ich weiß, was gut für mich ist."

Summer ist übrigens nicht der einzige Promi-Nachwuchs in der Langzeit-Doku "Born Famous": Neben ihr werden auch Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt (27), Mehmet Scholls Tochter Josefine (18) und Verona Pooths Filius Diego (22) über mehrere Monate von den Kameras begleitet.