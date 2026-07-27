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Ehe-Aus: GZSZ-Star ist wieder Single

Junges Paar macht ein Selfie am Strand, beide lächeln, sie trägt einen Strohhut.
© Instagram
Als Womanizer Paul Wiedmann verdreht er den Damen bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" seit knapp zehn Jahren den Kopf, doch im echten Leben muss TV-Liebling Niklas Osterloh nun ein bitteres Ehe-Aus verkraften.
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Fast elf Jahre lang gingen Niklas Osterloh (37) und seine Frau Tini (39) gemeinsam durch dick und dünn. Was 2015 wie im Märchen am Make-up-Set begann und zwei Jahre später in einer spontanen Traumhochzeit in Dänemark gipfelte, ist nun Geschichte.

In einer persönlichen Erklärung betont das Ex-Paar, dass ihm die Entscheidung keineswegs leichtgefallen sei. Die beiden gemeinsamen Töchter im Alter von neun und fünf Jahren stehen nun an oberster Stelle: Für die Kinder wollen der TV-Star und die Visagistin weiterhin an einem Strang ziehen, um ihnen ein liebevolles und stabiles Umfeld zu bieten. Tini soll nach der Trennung bereits nach Caputh gezogen sein, während Niklas unweit des GZSZ-Sets in Babelsberg wohnt.

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Vergangene Schicksalsschläge schweißten das Paar zusammen

Dabei schien die Liebe des Paares extrem gefestigt. Nach der Geburt der ersten Tochter mussten die beiden im Sommer 2020 einen tiefen Schmerz durchmachen: Tini erlitt eine Fehlgeburt. Damals eilte der Schauspieler sofort vom Dreh zu seiner Frau. Dieser schwere Verlust schweißte die beiden damals nur noch enger zusammen – beide betonten öffentlich, an der harten Lebensaufgabe gewachsen zu sein.

Nach der Geburt der zweiten Tochter schien das Familienglück endgültig perfekt. Der Schauspieler schwärmte in Interviews regelmäßig von seiner "liebevoll chaotischen" Rasselbande und schloss sogar ein drittes Kind lange Zeit nicht aus.

Bitte um Privatsphäre für die Töchter

Umso überraschender kommt nun der endgültige Schlussstrich unter der Langzeit-Ehe. Nach knapp elf gemeinsamen Jahren gehen die Wege der beiden nun endgültig auseinander. Der Schauspieler richtet sich zum Abschluss mit einer klaren Bitte an die Öffentlichkeit: Die Privatsphäre der Familie – und allen voran die der beiden kleinen Töchter – soll in dieser schwierigen Phase unbedingt respektiert werden.

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