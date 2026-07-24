Deutschland
TV
E-Paper
Immo
Stars

Es gibt schon Ersatz

Rippenbruch! Alphaville sagen ihr Wien-Konzert ab!

Ein Sänger mit Bart und Mikrofon tritt vor rotem Licht auf einer Bühne auf.
© Getty Images
Nichts wrid‘s heute Freitag mit "Forever Young" beim 80er-Jahre Festival "Forever Young" au der Donauinsel. Alphaville müssen ihre Wien-Show wegen Rippenbruch ansagen. Als Ersatz springt Peter Schilling ein.
OE24 auf Google bevorzugen

Pop-Schock für Wien. Eigentlich sollten Alphaville mit ewigen Hymnen wie "Sounds Like A Melody", "Big In Japan" und natürlich "Forever Young" heute Freitag als Headliner der großen 80er Jahre Sause "Forever Young" auf der Donauinsel fungieren. Daraus wird leider nichts. "Ich habe mir bei einem blöden Unfall eine Rippe gebrochen und bin deshalb nicht bühnenfähig," erklärt Mastermind Marian Gold in einem Video die extrem kurzfristige Absage.  Hat aber gleich Trost parat: "Das Konzert wird am, 23. Juli 2027 nachgeholt!" Beim nächsten "Forever Young Festival" auf der Donauinsel.

Blöder Unfall! Konzert wird 2027 nachgeholt!

Auch interessant

Konzert-Abbruch: Neues Drama um Bon Jovi

Rita Ora versexte die Insel! Und ihr Mann filmte alles mit

Rita Ora: Heiße Wien-Show mit Liebesdoping

Ein Mann mit grauer Kappe singt auf einer Bühne ins Mikrofon.
Peter Schilling springt kurzfristig bei "Forever Young" ein. © Getty Images
Timetable des Forever Young 80er Festivals am 24. Juli 2026 mit Künstlerauftritten und Uhrzeiten.
Der neue Zeitplan für "Forever Young" am 24. Juli auf der Donauinsel. © Facebook

Heuer springt kurzfristig Peter Schilling ein. Mit NDW-Klassikern wie "Die Wüste lebt" und natürlich "Major Tom" sorgt er für ein "völlig losgelöstes" Ersatz-Programm. Als Anheizer gibt’s die Kulthits von Camouflage (“The Great Commandment”), Robin Beck (“First Time”) Limahl ("Neverending Story"), Carol Decker ("China in Your Hand"), Midge Ure ("If I Was"), Kim Wilde ("Kids In America") oder Paul Young ("Come Back and Stay").

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Quoten-Flop: RTL wirft "Diese Ochsenknechts" raus

Einschlafhilfe: So gefährlich sind Melatonin-Gummibärchen

Rippenbruch! Alphaville sagen ihr Wien-Konzert ab!

Klima-Debatte um USA-Rennen: Feller rechnet ab

Bambi soll in neuem Sissi-Film spielen

Carmen Nebel: Geheimes Glück zum 70er!

Heidi KIum: Busen-Show im Urlaub mit IHM

Bushido-Frau teilt gegen Rapper aus

Diese zwei Fragen können eine Beziehung retten

Das bedeuten die Namen der Prinzessin!