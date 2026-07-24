Rippenbruch! Alphaville sagen ihr Wien-Konzert ab!

Nichts wrid‘s heute Freitag mit "Forever Young" beim 80er-Jahre Festival "Forever Young" au der Donauinsel. Alphaville müssen ihre Wien-Show wegen Rippenbruch ansagen. Als Ersatz springt Peter Schilling ein.

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Pop-Schock für Wien. Eigentlich sollten Alphaville mit ewigen Hymnen wie "Sounds Like A Melody", "Big In Japan" und natürlich "Forever Young" heute Freitag als Headliner der großen 80er Jahre Sause "Forever Young" auf der Donauinsel fungieren. Daraus wird leider nichts. "Ich habe mir bei einem blöden Unfall eine Rippe gebrochen und bin deshalb nicht bühnenfähig," erklärt Mastermind Marian Gold in einem Video die extrem kurzfristige Absage. Hat aber gleich Trost parat: "Das Konzert wird am, 23. Juli 2027 nachgeholt!" Beim nächsten "Forever Young Festival" auf der Donauinsel.

Blöder Unfall! Konzert wird 2027 nachgeholt!

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Peter Schilling springt kurzfristig bei "Forever Young" ein. © Getty Images

Der neue Zeitplan für "Forever Young" am 24. Juli auf der Donauinsel. © Facebook

Heuer springt kurzfristig Peter Schilling ein. Mit NDW-Klassikern wie "Die Wüste lebt" und natürlich "Major Tom" sorgt er für ein "völlig losgelöstes" Ersatz-Programm. Als Anheizer gibt’s die Kulthits von Camouflage (“The Great Commandment”), Robin Beck (“First Time”) Limahl ("Neverending Story"), Carol Decker ("China in Your Hand"), Midge Ure ("If I Was"), Kim Wilde ("Kids In America") oder Paul Young ("Come Back and Stay").