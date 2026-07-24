Konzert-Abbruch: Neues Drama um Bon Jovi

Nach nur 90 Minuten war Schluss! Jon Bon Jovi, der sich nach Stimmband-OP jetzt doch wieder Tourfit-fühlt, musste am Donnerstag ein Konzert in New York abbrechen: Nebenhöhlenentzündung.

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Die Kracher "It’s My Life" und "Living On A Prayer”, bei dem auch Pat Mohan von der Rockband Train als Gast dabei war, hat er Donnerstag Nacht in New York noch geschafft, aber dann musste Jon Bon Jovi die Notbremse ziehen: „Ich kämpfe mit einer Nebenhöhlenentzündung. Werft eure Eintrittskarten nicht weg, ich lasse mir etwas einfallen, okay?", stoppte er die Show. "Behaltet sie einfach; wir werden einen Weg finden, den Termin zu verlegen." Er fügte hinzu: "Aber für heute Abend muss ich kürzertreten. Ich fühle mich gut. Wir sehen uns bald wieder – gute Nacht."

Hier bricht Jon Bon Jovi sein Konzert ab:

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Nach Stimmband-OP wieder auf Tour, doch jetzt Probleme mit Nebenhöhlenentzündung: Jon Bon Jovi © Kevin Mazur/Getty Images for Bon

Damit war die Show im Madison Square Garden nach nur 90 Minuten vorzeitig zu Ende. 9 Songs standen noch auf der Setlist. Auch ewige Hymnen wie "Wanted Dead Or Alive" oder Bad Medicine“. 20.000 Fans blieben enttäuscht und verwundert zurück. "Jon Bon Jovi wandte sich von der Bühne aus an die Fans und erklärte, er habe mit einer Nebenhöhlenentzündung zu kämpfen, die zu einem vorzeitigen Ende der Show geführt habe," erklärt das Management den Vorfall. "Im Rahmen der Konzertreihe von Bon Jovi im Madison Square Garden hatte Jon mehrfach betont, wie sehr sich die Band freue, wieder live aufzutreten. Aktualisierte Informationen werden in Kürze bekannt gegeben."

20.000 Fans waren im Madison Square Garden dabei. © Kevin Mazur/Getty Images for Bon

Die am 7. Juli gezündete Konzertserie unter dem Motto "Forever" sollte das große Comeback für Bon Jovi liefern. Nach dem Europa-Tour-Desaster von 2019 unterzog sich der 64-jährige Sänger ja 2022 einer Stimmband-Operation. Und startete nun wieder neu durch. Die ersten 7 Konzerte im Madison Square Garden wurden zum "mitreißenden Triumph". Jetzt gibt’s einen Rückschlag. Ob er schon am Sonntag (26. Juli) wieder auf die Bühne zurückkehren kann ist offen.