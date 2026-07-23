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WM-Interview

"Weiße Substanz": Jetzt spricht Robbie Klartext

Robbie Williams wird bei Magenta TV im Stadion interviewt.
© Magenta TV
Superstar Robbie Williams meldet sich auf Instagram zu Wort und erklärt auf seine ganz eigene Art und Weise, was beim TV-Interview vor dem WM-Finale passiert ist. Herrlich!
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Diese Robbie-Williams-Szene live auf "Magenta TV" ging viral und sorgte für Spekulationen: Ein weißes Objekt landete auf dem Mikrofon. Zunächst war unklar, um was es sich handelt – das Rätsel war aber dann schnell gelöst. Wie "The Sun" enthüllte, handelte es sich um eine Nikotinlutschtablette– genauer gesagt, um ein Nicorette-Pfefferminzbonbon. Dennoch die Theorien über eventuelle Drogen, die Robbie aus der Nase gefallen sein sollen, wollen nicht abreissen. Deshalb meldete sich Robbie jetzt selbst zu Wort.

"Dass mir während eines Live-Interviews ein Nicorette-Kaugummi aus dem Mund fällt ... und dann an meiner Stirn kleben bleibt ... ist einfach typisch für mich", postete Robbie auf Instagram und macht sich gleichzeitig darüber lustig, dass der mit seinem "MintGate" 51 Millionen Menschen erreicht hat. Auch zu den Gerüchten, dass es sich um Kokain gehandelt haben soll, äußert sich Robbie.

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"Diese Amateure glauben, ich hätte das Pulver nicht so fein zermahlen, dass es wie Sand von den Bahamas ist? Bitte. Ich bin kein Anfänger", scherzt der Chart-Stürmer. Somit war die ganze Aufregung im Netz umsonst, aber dafür ein unvergesslicher Moment für Robbie, seine Fan-Gemeinde und die Millionen Menschen, die es live im TV sahen.

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