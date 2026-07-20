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Clip ging viral

Robbie Williams: Rätsel um "weiße Substanz" geklärt

Robbie Williams wird bei Magenta TV im Stadion interviewt.
© Magenta TV
Diese Robbie-Williams-Szene live auf "Magenta TV" ging viral und sorgte für Spekulationen: Ein weißes Objekt landete auf dem Mikrofon. Zunächst war unklar, um was es sich handelt – nun ist das Rätsel aber gelöst.
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Nach dem WM-Finale am Sonntagabend kursierten im Internet zahlreiche Memes über einen Vorfall auf Magenta TV. Fans spekulierten über ein weißes Objekt, das Robbie Williams aus dem Mund auf sein Mikrofon gefallen ist. Wie "The Sun" jedoch enthüllte, handelte es sich um eine Nikotinlutschtablette– genauer gesagt, um ein Nicorette-Pfefferminzbonbon.

Pop-Star Robbie Williams beim Interview auf Magenta TV.
Pop-Star Robbie Williams beim Interview auf Magenta TV. Die britische "The Sun" will aufgedeckt haben, worum es sich bei dem rätselhaften weißen Punkt auf Robbie Williams Stirn handelt. © Magenta TV

Die Reaktion von Robbie Williams

Eine anonyme Quelle erklärte dazu gegenüber "The Sun": "Der arme Rob wachte mit hunderten Nachrichten von Freunden und Fans auf, die wissen wollten, was um alles in der Welt los war." Der Sänger sei zunächst etwas vor den Kopf gestoßen gewesen, bevor er realisierte, dass die Leute das Nicorette-Bonbon aus seinem Mund fallen sahen und dachten, es sei etwas Verfängliches. "Was es eindeutig nicht war", so die Quelle weiter. "Natürlich hat Robbie einen hervorragenden Humor und nimmt das alles gelassen hin." Die Faszination für ihn zeige zudem, dass der globale Superstar auf dem Höhepunkt seiner Kraft sei und zunehmend eine riesige Gen-Z-Fanbasis gewinne.

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Der "Let Me Entertain You"-Sänger glänzte auf der Bühne neben Nicole Scherzinger in einem diamantbesetzten blauen Trainingsanzug. In der Halbzeitshow traten auch Madonna, eine Muppet-Figur, Justin Bieber, Chris Martin sowie die brasilianischen Legenden Ronaldo und Ronaldinho auf.

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