Peter Schillings Kult-Hit handelt in Wahrheit vom Sterben

Peter Schilling feierte mit "Major Tom (völlig losgelöst)" weltweite Erfolge. Jetzt enthüllte der Sänger die wahre, düstere Bedeutung hinter der bekannten DFB-Torhymne.

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Peter Schilling schrieb mit "Major Tom (völlig losgelöst)" einen der bekanntesten Songs der Neuen Deutschen Welle. Der Titel aus dem Jahr 1982 verhalf dem Sänger auch zu internationalem Ruhm. Jahrzehnte später erlebte der Song eine Renaissance, als er zur Tor-Hymne der deutschen Nationalmannschaft bestimmt wurde. Das Lied läuft seither bei jedem Treffer des DFB-Teams im Stadion und wird von unzähligen Fans, auch bei Public Viewings in Österreich, mit purer Euphorie verbunden. Doch seine eigentliche Bedeutung ist eine komplett andere, wie der Musiker nun preisgab. Das Stück basiert ursprünglich auf einer eher dunklen Thematik.

Ein Lied über den Tod

"Ich möchte den Leuten die Illusion nicht nehmen, aber es ist tatsächlich im Ursprung ein Lied über den Tod", enthüllte Schilling in der ZDF-Sendung "Volle Kanne". Dass sich die Interpretation der Fans im Laufe der Jahre veränderte, findet er aber nicht schlimm. Für den Sänger gehört es dazu, dass ein Titel nach der Veröffentlichung ein eigenes Leben entwickelt. "Wenn du einen Song schreibst und du gibst ihn in die Öffentlichkeit, dann gehört er nicht mehr dir", erklärte er weiter. Schilling ist davon überzeugt, dass die Verbindung der Fans zu dem Stück genauso wichtig ist wie die ursprüngliche Idee dahinter.

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Inspiration durch David Bowie

In dem Lied griff er die fiktive Person Major Tom auf, die David Bowie in "Space Oddity" im Jahr 1969 erschaffen hatte. Der Song erzählt von einem Astronauten, der sich von der Erde entfernt und im All verschwindet. Major Tom kappt die Funkverbindung am Ende selbst und folgt einem geheimnisvollen Licht.

Geheimnisvolle Tricks beim Komponieren

Laut Schilling haben viele Faktoren zum Erfolg von "Major Tom" beigetragen. "Es verzahnt sich alles: die Produktion, der Text, der Gesang, die Kompositionsart. Es sind ein paar kompositorische Tricks dabei, die ich nicht verrate", erzählte er gegenüber rbb24.de. Der Musiker blickt voller Stolz auf sein zeitloses Werk: "Ich weiß nur, dieser Song wird auch mich überleben."