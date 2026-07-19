44-Jähriger soll Lebensgefährtin betäubt und vergewaltigt haben

Möglicherweise gibt es weitere Betroffene. Der Verdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.

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Ein 44-Jähriger soll in Tirol seine Lebensgefährtin und möglicherweise auch eine Ex-Partnerin mehrmals betäubt und vergewaltigt haben, das berichtete das Ö1-Journal am Samstag. Der Mann stehe "im dringenden Verdacht, einer nahestehenden Person wiederholt betäubende Substanzen verabreicht, in diesem Zustand diese Person vergewaltigt zu haben", sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Joachim Wüstner, dem ORF.

Heinz Holub-Friedreich, Sprecher des Bundeskriminalamtes, bestätigte im ORF-Gespräch ebenfalls einen Fall, wonach sich "ein Mann in Innsbruck wegen des Verdachts der Betäubung und Vergewaltigung der Lebensgefährtin sowie weiterer Personen" in Untersuchungshaft befinde. Neben der Lebensgefährtin könnte demnach auch eine Ex-Partnerin des Mannes betroffen sein.

Der Fall erinnert an jenen von Gisèle Pelicot in Frankreich, der weltweit für Entsetzen und Aufsehen sorgte. In Österreich wurde im Vorjahr ein 43-Jähriger mittlerweile rechtskräftig zu sieben Jahren Haft verurteilt, weil er im Jahr 2014 im Bezirk Bruck an der Leitha heimlich seine Partnerin mit Schlafmitteln betäubt und vergewaltigt hatte.