Arne Slot
© Getty

So geht es weiter

Nach Alonso-Anruf: Liverpool trifft Trainer-Entscheidung

30.01.26, 06:45
Nur Platz 6: Der englische Meister befindet sich in der Krise.

Diese Meldung sorgte vergangene Woche für große Aufregung. Der FC Liverpool soll bei Xabi Alonso schon einmal vorgefühlt haben, ob der Spanier sich eine Rückkehr an die Anfield Road vorstellen könne. Nun steht allerdings fest, dass der ehemalige Real-Trainer zumindest vorerst nicht zum Zug kommt.

Wie „The Athletic“ berichtet, hält der englische Meister weiterhin an Arne Slot fest. Sportdirektor Richard Hughes hat ein enges Verhältnis zum Niederländer und traut es dem 47-Jährigen zu, die Reds doch noch in die Champions League zu führen. Derzeit liegt der FC Liverpool nur auf Tabellenplatz 6.

Xabi Alonso
© Getty

Ein Grund für die Treue zu Slot: Der Niederländer ist bei Liverpool kein Manager, sondern nur Trainer. Er ist damit auch nicht für die Transferpolitik verantwortlich. Dafür sind laut „The Athletic“ vielmehr Hughes und Klubchef Michael Edwards verantwortlich.Man will nun Ruhe bewahren und Slot Zeit geben, das Ruder noch rumzureißen. Sollte sich Liverpool allerdings nicht für die Champions League qualifizieren, dann ist der Niederländer wohl Geschichte und Xabi Alonso wieder Thema an der Anfield Road.

