Natürlich altern: Experte verrät, wie Sie bis 100 gesund und fit bleiben

Longevity neu gedacht – aus medizinischer, menschlicher und ganzheitlicher Sicht. Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer, einer der bekanntesten Ärzte Deutschlands und Bestsellerautor, liefert mit einem neuen Buch ermutigende Antworten auf diese Frage.

Lange galt Altern als etwas, das man hinnehmen muss: schleichender Kräfteverlust, zunehmende Beschwerden, weniger Energie. Doch diese Sichtweise beginnt sich grundlegend zu verändern. Longevity, also ein langes und gesundes Leben, ist längst mehr als ein Trend. Es ist eine neue Haltung zum Älterwerden. Eine, die nicht fragt: „Wie alt werde ich?“, sondern: „Wie gut lebe ich – heute und in Zukunft?“. Mit seinem neuen Buch „Natürlich altern! Fit bis 100 mit der Grönemeyer-Formel“ liefert Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer, einer der bekanntesten Ärzte Deutschlands und langjähriger Bestsellerautor (sowie Bruder von Sänger Herbert Grönemeyer), eine ebenso fundierte wie ermutigende Antwort auf diese Frage. Sein Ansatz: Altern ist kein Schicksal, sondern ein Prozess, den wir aktiv mitgestalten können.

Ein Mediziner mit ganzheitlichem Blick

Prof. Dr. Grönemeyer ist Radiologe, Präventionsmediziner und Gründer des renommierten Grönemeyer Instituts. Seit Jahrzehnten verbindet er moderne Schulmedizin mit präventiven, integrativen und lebensnahen Ansätzen. In „Natürlich altern!“ bündelt er dieses Wissen zu einer klaren Botschaft: Gesundheit im Alter entsteht nicht durch einzelne Maßnahmen, sondern durch das bewusste Zusammenspiel von Körper, Geist, Lebensstil und Haltung. Dabei richtet sich das Buch nicht nur an Menschen im fortgeschrittenen Alter.

© Getty Images

Im Gegenteil: Grönemeyer macht deutlich, dass die Grundlagen für gesundes Altern bereits in jungen und mittleren Lebensjahren gelegt werden – durch tägliche Entscheidungen, Routinen und innere Einstellungen. Ein kluges, warmherziges und motivierendes Buch, das Mut macht, das Älterwerden neu zu denken – natürlich, bewusst und voller Lebensfreude. Der Experte macht dabei deutlich: Gesundes Altern ist kein Ergebnis einzelner Maßnahmen, sondern entsteht im Zusammenspiel verschiedener Lebensbereiche.

Unser Verhalten bestimmt, wie wir altern

„60 Prozent können wir beim Thema Longevity mit unserem Verhalten beeinflussen“, so Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer. Wie auch neueste Studien zum Alter zeigen: Schon kleine Änderungen im Lebensstil reichen aus, um gesund zu altern und länger zu leben. Bei 50-jährigen Frauen verlängert sich demnach die Lebenserwartung um 18,9 Jahre, bei gleichaltrigen Männern sogar um 21,3 Jahre. Seine Formel versteht sich nicht als starres Regelwerk, sondern als Orientierung. Jede bewusste Veränderung kann Wirkung entfalten, besonders dann, wenn Körper, Geist und Lebensstil gemeinsam berücksichtigt werden. Der Autor räumt zugleich mit einem weit verbreiteten Irrtum auf:

Gesundes Altern ist keineswegs allein eine Frage der Gene. Studien zeigen, dass nur rund 30 Prozent genetisch festgelegt sind. Der Großteil wird durch Lebensstil, Umwelt und Prävention beeinflusst. Gene sind damit keine Vorhersage, sondern eine Ausgangslage. Entscheidend ist, was wir daraus machen!

Was gesundes Altern wirklich braucht

Im Zentrum des Buches steht die sogenannte Grönemeyer-Formel. Ein ganzheitliches Modell für gesundes, vitales Altern bis ins hohe Lebensalter. Sie versteht Longevity nicht als Anti-Aging-Konzept, sondern als lebenslangen Prozess, der körperliche, mentale, emotionale und soziale Aspekte miteinander verbindet. Prof. Dr. Grönemeyer zeigt eindrücklich: Wer frühzeitig beginnt, diese Bereiche bewusst zu pflegen, kann Lebensqualität, Selbstständigkeit und innere Stabilität bis ins hohe Alter erhalten.

Bewegung als Medizin: Der Körper will benutzt werden

Bewegung ist für Grönemeyer weit mehr als Fitness oder Sport. Sie ist eine grundlegende biologische Notwendigkeit. Muskeln, Knochen, Gelenke, Herz-Kreislauf-System und sogar das Gehirn bleiben nur dann leistungsfähig, wenn sie regelmäßig gefordert werden. Besonders betont er die Bedeutung von alltäglicher Bewegung: Gehen, Treppensteigen, Aufstehen, Dehnen, Gleichgewichtstraining. Wichtig ist dabei nicht die Intensität, sondern die Kontinuität. Schon moderate Bewegung kann Entzündungsprozesse senken, den Blutzucker stabilisieren, das Sturzrisiko reduzieren und die geistige Leistungsfähigkeit fördern. Gerade für Frauen ist auch gezieltes Krafttraining ein zentraler Baustein, um Knochendichte zu erhalten und altersbedingtem Muskelabbau entgegenzuwirken.

Ernährung: natürlich, entzündungshemmend und individuell

In der Ernährung setzt Prof. Dr. Grönemeyer auf Natürlichkeit und Maß. Statt Dogmen oder kurzfristiger Ernährungstrends empfiehlt er eine frische, möglichst unverarbeitete Kost mit viel Gemüse, hochwertigen Proteinen, gesunden Fetten und ballaststoffreichen Lebensmitteln. Ein besonderer Fokus liegt auf der Reduktion stiller Entzündungen, die als einer der Haupttreiber vieler Alterskrankheiten gelten. Zucker, stark verarbeitete Produkte und übermäßiger Alkoholkonsum wirken dabei eher belastend, während eine ausgewogene, mediterran geprägte Ernährung den Stoffwechsel unterstützt. Dabei betont der Präventionsmediziner immer wieder: Ernährung muss zum Leben passen. Genuss, soziale Aspekte und individuelle Bedürfnisse sind ebenso wichtig wie Nährstoffdichte. Essen soll Kraft geben und keinen Stress erzeugen.

Regeneration, Schlaf und Stressbalance

© Getty Images

Erholung ist für gesundes Altern ebenso entscheidend wie Bewegung. In der Regenerationsphase repariert der Körper Zellen, reguliert Hormone und stärkt das Immunsystem. Chronischer Schlafmangel oder Dauerstress hingegen beschleunigen Alterungsprozesse nachweislich. Prof. Grönemeyer plädiert für einen bewussteren Umgang mit den eigenen Energiereserven: regelmäßige Pausen, feste Schlafroutinen, digitale Auszeiten und das Ernstnehmen von Erschöpfungssignalen. Gerade Frauen, die oft viele Rollen gleichzeitig erfüllen, profitieren davon, Regeneration nicht als Luxus, sondern als medizinische Notwendigkeit zu begreifen.

Mentale Gesundheit, Beziehungen und Lebenssinn

Ein besonders starker Teil der Grönemeyer-Formel widmet sich der seelischen Gesundheit. Studien zeigen, dass Einsamkeit, Sinnverlust und chronische Unzufriedenheit das Sterberisiko deutlich erhöhen, während stabile soziale Beziehungen, Dankbarkeit und ein erlebter Lebenssinn nachweislich lebensverlängernd wirken. Prof. Dr. Grönemeyer ermutigt dazu, Beziehungen bewusst zu pflegen, emotionale Verletzungen ernst zu nehmen und sich immer wieder mit der Frage auseinanderzusetzen: Was gibt meinem Leben Bedeutung? Ob Familie, Freundschaften, Engagement oder persönliche Projekte, wer innerlich verbunden bleibt, altert gesünder.

Prävention, Eigenverantwortung, moderne Medizin

© Getty Images

Ein weiterer zentraler Pfeiler ist die präventive Medizin. Grönemeyer spricht sich klar dafür aus, medizinische Vorsorge aktiv zu nutzen: regelmäßige Check-ups, Früherkennung, ein offenes Gespräch mit Ärzt:innen sowie das Ernstnehmen körperlicher Warnsignale. Dabei versteht er Prävention nicht als Angstmedizin, sondern als Ausdruck von Selbstfürsorge und Eigenverantwortung. Moderne Medizin, richtig eingesetzt, kann Lebensqualität erhalten und schwere Erkrankungen verhindern, vorausgesetzt, sie wird frühzeitig und individuell genutzt.

Medizin verständlich und alltagstauglich erklärt

Ein besonderes Merkmal des Buches ist Prof. Dr. Dietrich Grönemeyers klare, zugängliche Sprache. Komplexe medizinische Zusammenhänge erklärt er verständlich, ohne zu vereinfachen oder zu belehren. Zahlreiche praktische Tipps, Beispiele aus seiner ärztlichen Praxis und konkrete Impulse machen „Natürlich altern!“ zu einem echten Begleiter für den Alltag. Dabei bleibt der Autor realistisch: Es geht nicht um das Versprechen ewiger Jugend, sondern um Würde, Selbstbestimmung und Lebensqualität – bis ins hohe Alter.