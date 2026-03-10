Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Fashion
Oben UND unten ohne! Dakota Johnson zieht in Calvin-Klein-Kampagne blank
© Calvin Klein / PR

Heißer geht nicht!

Oben UND unten ohne! Dakota Johnson zieht in Calvin-Klein-Kampagne blank

10.03.26, 10:36
Teilen

Für die neueste Kampagne von Calvin Klein hat Dakota Johnson ALLE Hüllen fallen lassen. 

Die Schauspielerin ist das neue Gesicht der Spring-2026-Kampagne der Kultbrand – und so freizügig haben wir sie noch nie gesehen!

Für die Kampagne modelt Dakota Johnson die neue Denim- und Underwear-Linie von Calvin Klein. Dass es dafür manchmal nicht viel mehr braucht als ein gutes Styling und eine Portion Selbstbewusstsein, zeigen die neuen Kampagnenbilder eindrucksvoll. 

Oben ohne am Klavier

Der absolute Hingucker: Ein Foto, das garantiert im Gedächtnis bleibt. Darauf posiert Johnson lässig auf einem Klavier und trägt lediglich eine oversized Jeans.

Lesen Sie auch

Oben UND unten ohne! Dakota Johnson zieht in Calvin-Klein-Kampagne blank
© Calvin Klein / PR

Oben ohne, versteht sich. Nur ihre Arme verdecken geschickt das Nötigste, während ihre Tattoos dezent durchblitzen. 

Unten ohne am Pool

Doch damit nicht genug. Auf weiteren Bildern sieht man die „Fifty Shades of Grey“-Beauty entspannt am Pool liegen. In der Sonne trägt sie lediglich einen schwarzen Calvin-Klein-BH.

Oben UND unten ohne! Dakota Johnson zieht in Calvin-Klein-Kampagne blank
© Calvin Klein / PR

Ihr Unterkörper wird dabei nur von einem strategisch platzierten Buch bedeckt. Die Philosophie der Kultbrand – „less is more“ – bringt der Look damit perfekt auf den Punkt. 

„Frei und sexy zu seinen eigenen Bedingungen“

Fotografiert wurde die Kampagne von Starfotografen Gordon von Steiner. Sie zeigt Dakota Johnson während eines entspannten Tages zu Hause – fernab vom üblichen Red-Carpet-Marathon.

Und genau diese neue Offenheit gefällt der Schauspielerin: „Wenn eine Frau allein zu Hause ist, arbeitet, liest oder einfach ihren Tag verbringt, kann sich das unglaublich befreit und sinnlich anfühlen“, erzählt Johnson. „Ich liebe es, dass diese Kampagne feiert, bequem, frei und sexy zu sein – zu seinen eigenen Bedingungen.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen