Oben UND unten ohne! Dakota Johnson zieht in Calvin-Klein-Kampagne blank

Für die neueste Kampagne von Calvin Klein hat Dakota Johnson ALLE Hüllen fallen lassen.

Die Schauspielerin ist das neue Gesicht der Spring-2026-Kampagne der Kultbrand – und so freizügig haben wir sie noch nie gesehen!

Für die Kampagne modelt Dakota Johnson die neue Denim- und Underwear-Linie von Calvin Klein. Dass es dafür manchmal nicht viel mehr braucht als ein gutes Styling und eine Portion Selbstbewusstsein, zeigen die neuen Kampagnenbilder eindrucksvoll.

Oben ohne am Klavier

Der absolute Hingucker: Ein Foto, das garantiert im Gedächtnis bleibt. Darauf posiert Johnson lässig auf einem Klavier und trägt lediglich eine oversized Jeans.

© Calvin Klein / PR

Oben ohne, versteht sich. Nur ihre Arme verdecken geschickt das Nötigste, während ihre Tattoos dezent durchblitzen.

Unten ohne am Pool

Doch damit nicht genug. Auf weiteren Bildern sieht man die „Fifty Shades of Grey“-Beauty entspannt am Pool liegen. In der Sonne trägt sie lediglich einen schwarzen Calvin-Klein-BH.

© Calvin Klein / PR

Ihr Unterkörper wird dabei nur von einem strategisch platzierten Buch bedeckt. Die Philosophie der Kultbrand – „less is more“ – bringt der Look damit perfekt auf den Punkt.

„Frei und sexy zu seinen eigenen Bedingungen“

Fotografiert wurde die Kampagne von Starfotografen Gordon von Steiner. Sie zeigt Dakota Johnson während eines entspannten Tages zu Hause – fernab vom üblichen Red-Carpet-Marathon.

Und genau diese neue Offenheit gefällt der Schauspielerin: „Wenn eine Frau allein zu Hause ist, arbeitet, liest oder einfach ihren Tag verbringt, kann sich das unglaublich befreit und sinnlich anfühlen“, erzählt Johnson. „Ich liebe es, dass diese Kampagne feiert, bequem, frei und sexy zu sein – zu seinen eigenen Bedingungen.“