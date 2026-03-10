Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 10.03.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Wieder mal abenteuerlustig? Sie könnten Bewährtes aufs Spiel setzen. Beruf: Setzen Sie Ihre Motivation kooperativ und mit taktischer Geduld ein!

Setzen Sie Ihre Motivation kooperativ und mit taktischer Geduld ein! Fitness:Sie sind ein wenig zu angriffslustig. Tief durchatmen und loslassen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Ein bisschen offener und spontaner! Toleranz ist heute auch wichtig. Beruf: Diskussionen sind heute nicht hilfreich. Lieber großzügig einlenken!

Diskussionen sind heute nicht hilfreich. Lieber großzügig einlenken! Fitness:Je weniger Sie sich den Kopf zerbrechen, desto flotter geht es voran.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Keine Widerrede! Zurückhaltung und Toleranz ermöglichen Entspannung. Beruf: Halten Sie sich mit Kommentaren lieber zurück! Kritik ist heute tabu.

Halten Sie sich mit Kommentaren lieber zurück! Kritik ist heute tabu. Fitness: Hektik und Konzentrationsmangel sind keine gute Mischung. Achtsamer!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Einwände und Streit sind heute besonders zermürbend. Geben Sie nach! Beruf: Behalten Sie Ihre Meinung für sich, um das Teamwork nicht zu stören!

Behalten Sie Ihre Meinung für sich, um das Teamwork nicht zu stören! Fitness:Verschaffen Sie sich viel Bewegung, dann geht es Ihnen sicher besser.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Man richtet sich ohnehin nach Ihnen, aber fragen sollten Sie trotzdem. Beruf: Auch wenn alles schnell gehen soll: Beziehen Sie andere trotzdem ein!

Auch wenn alles schnell gehen soll: Beziehen Sie andere trotzdem ein! Fitness:Sie sind in Fahrt. Ohne Konzentration artet das schnell in Stress aus.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Gehen Sie mit Spannungen gelassener um, statt Streit zu provozieren! Beruf: Großzügiger! Stehen Sie über den Dingen, statt sinnlos zu kritisieren!

Großzügiger! Stehen Sie über den Dingen, statt sinnlos zu kritisieren! Fitness:Schach dem Stress, indem Sie alles, das Sie ärgert, einfach loslassen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Gemeinsam Anregendes zu unternehmen und Spaß zu haben, wäre optimal. Beruf: Spannende neue Ideen? Seien Sie trotzdem vorsichtiger und kritischer!

Spannende neue Ideen? Seien Sie trotzdem vorsichtiger und kritischer! Fitness:Es kommt auf die richtige Balance zwischen Tempo und Konzentration an.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Es darf ruhig ein bisschen ausgelassener sein. Man will Spaß haben. Beruf: Rücksichtsvolles Handeln schließt Großzügigkeit und Toleranz mit ein.

Rücksichtsvolles Handeln schließt Großzügigkeit und Toleranz mit ein. Fitness:Wenn Sie auf Widerspruch verzichten, wird der Tag viel entspannender.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Wenn Sie nicht diskutieren, ist Ihre Gesellschaft sicher willkommen. Beruf: Keine einsamen Entscheidungen! Erst gemeinsam einen Plan entwickeln!

Keine einsamen Entscheidungen! Erst gemeinsam einen Plan entwickeln! Fitness:Heute kann mehr Freude aufkommen, wenn Sie Ihre Widerstände aufgeben.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Wenn Sie alles lockerer nehmen, kann sich die Stimmung entspannen. Beruf: Funktionierendes Miteinander braucht Geduld, keine überzogene Kritik.

Funktionierendes Miteinander braucht Geduld, keine überzogene Kritik. Fitness:Sie brauchen mehr Bewegung und auch mehr frische Luft. Also hinaus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Sie brauchen Zuwendung nur anzunehmen und bereit sein, Spaß zu haben. Beruf: Sie sollten Differenzen friedlich beilegen. Lenken Sie kooperativ ein!

Sie sollten Differenzen friedlich beilegen. Lenken Sie kooperativ ein! Fitness:Auch wenn Sie wieder mehr Power haben: Überschätzen Sie sich nicht!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Lassen Sie lieber Ihren Partner bestimmen, dann läuft es viel besser! Beruf: Vorbehalte und Einwände vergessen! Die provozieren heute bloß Ärger.

Vorbehalte und Einwände vergessen! Die provozieren heute bloß Ärger. Fitness:Sehr herausforderndes Klima für Ihre Nerven. Treten Sie daher kürzer!

