Keinen Tag gealtert: Liz Hurley begeistert in 27 Jahre altem Versace-Dress

Wer von uns würde nicht gerne in ein Outfit passen, das vor fast drei Jahrzehnten im Kleiderschrank hing? Für Hollywood-Ikone Elizabeth Hurley ist das kein Wunschdenken, sondern Realität. Die Schauspielerin beweist aktuell auf Instagram, dass sie offenbar in den ewigen Jungbrunnen gefallen ist.

Am Wochenende sorgte die 60-Jährige für absolute Schnappatmung bei ihren Followern. Sie teilte eine unglaubliche Vorher-Nachher-Collage. Auf der einen Seite: Eine strahlende Liz bei der glamourösen Met Gala im Jahr 1999. Auf der anderen Seite: Liz am vergangenen Sonntag bei einem Event in der indischen Hauptstadt Delhi. Das Überraschende: Sie trägt auf beiden Bildern haargenau dasselbe ikonische schwarze Versace-Kleid und scheint seither keinen einzigen Tag gealtert zu sein!

Liz Hurley im 27 Jahre alten Versace-Dress

Das atemberaubende Designerstück setzt ihre Traumkurven perfekt in Szene und gilt völlig zurecht als einer der unvergesslichsten Red-Carpet-Looks der Britin. Das tief ausgeschnittene Dress besticht durch einen gewagten Neckholder-Ausschnitt, einen extrem hohen Beinschlitz und eine funkelnde Schmuckverzierung an der Taille.

Zu ihrem Post schrieb das Model voller Nostalgie: „Viva Versace! Für mein Abenteuer in Indien an diesem Wochenende habe ich in meinen Archiven gestöbert und eines meiner Lieblingsstücke ausgegraben, das ich zuletzt 1999 bei der Met Gala getragen habe. 27 Jahre mögen vergangen sein, aber manche Lieben verblassen nie.“

„Du bist keinen Tag gealtert!“: Fans flippen aus

Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten, die Kommentarspalte explodierte förmlich! Das Bild versetzte die Fans in absolute Ekstase, und alle waren sich in einem Punkt einig: Elizabeth sieht heute genauso umwerfend aus wie damals, wenn nicht sogar noch besser!

„Wie ist das möglich? Du bist keinen Tag gealtert“, kommentiert ein Fan begeistert. Ein anderer User schwärmt: „Ehrlich gesagt siehst du jetzt sogar noch besser aus!“ Dem können wir uns nur anschließen. Liz’ Glow ist einfach unbeschreiblich! Sie sieht in der Robe so aus, als wäre die Zeit einfach stehen geblieben.

Süßer Support von Billy Ray Cyrus

Dieser heiße Schnappschuss blieb natürlich auch ihrem Partner nicht verborgen! Country-Musikstar Billy Ray Cyrus reagierte sofort auf den Post und hinterließ eine ganze Reihe von Herz-Emojis in den Kommentaren. Eine super süße Geste für seine wunderschöne Partnerin.