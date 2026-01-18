Liz Hurley: Heißer Badewannen-Spaß auf den Malediven

Liz Hurley heizt ihren 3,4 Millionen Followern auf Instagram mit heißen Fotos vom Malediven-Urlaub ordentlich ein. Zwischen Schaumbädern und Sonnenuntergängen genießt die Schauspielerin Quality-Time mit ihrem Sohn Damian und Partner Billy Ray Cyrus.

Liz Hurley hat erneut für Aufsehen auf Instagram gesorgt. Auf ihrem luxuriösen Malediven-Trip teilte sie heiße Schnappschüsse aus der Badewanne, in denen sie entspannt im Wasser liegt und sich sexy im Schaum räkelt. Erst kürzlich gab die 60-Jährige ihre Beauty-Tipps für Bikini-Fotos preis: Verzicht auf Alkohol, viel Bewegung und die richtige Pose.

Elizabeth Hurley © Instagram

Urlaub deluxe genießen

Entspannte Schaumbäder, köstliche Kokosdrinks und traumhafte Sonnenuntergänge machten ihren Trip perfekt. Mit dabei war ihr Sohn Damian, mit dem sie offenbar Quality-Time verbrachte.

Familienglück & Liebe

Elizabeth Hurley mit Sohn Damian © Instagram

Seit Liz Hurley ihr Herz an Billy Ray Cyrus verschenkt hat, scheint sie noch einmal einen extra Glow bekommen zu haben. Ihr Sohn Damian und Billy Ray Cyrus verbringen häufig gemeinsame Zeit und verstehen sich offenbar prächtig.

Festtage & Silvester

Elizabeth Hurley © Instagram

Die drei feierten Weihnachten als Familie entspannt, teilweise im Pyjamalook. Die Silvester-Sause im Stil von James Bond leitete 2026 ein, bei der Liz Hurley ihren weißen Bikini und Pelzmantel präsentierte.