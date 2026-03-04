Beckham-Streit: Verzweifelte Geburtstags-Grüße an den „verlorenen Sohn“ Brooklyn

David und Victoria gratulieren ihrem entfremdeten Sohn auf Instagram. Dabei wirken die beiden beinahe schon verzweifelt.

Im Hause Beckham hängen die Geigen nicht erst seit gestern schief, doch zum 27. Geburtstag von Stammhalter Brooklyn erreicht das familiäre Zerwürfnis eine neue, schmerzliche Dimension. Nachdem der älteste Sohn von Victoria (51) und David (50) vor Wochen mit einem medialen Paukenschlag den endgültigen Bruch mit seiner Sippe verkündet hatte, herrschte zuletzt eine trügerische Stille. Doch ausgerechnet der 4. März – Brooklyns Ehrentag – wird nun zur Bühne für einen öffentlichen Annäherungsversuch, der zwischen Liebe und Verzweiflung changiert.

Mehr lesen:

Nostalgie als letzter Rettungsanker

Obwohl Brooklyn mehr als deutlich klargestellt hat, dass er an einer Versöhnung kein Interesse hegt, suchten seine Eltern nun via Instagram den Kontakt. Mit einer Serie an Archivaufnahmen versuchten die Designerin und die Fußball-Legende, das Herz ihres „abtrünnigen“ Sohnes zu erweichen. Victoria postete Aufnahmen aus glücklicheren Tagen – ein kleiner Brooklyn, der unbeschwert mit seinen Eltern im Pool plantscht. Die Botschaft dazu ist schlicht, fast beschwörend: „Herzlichen Glückwunsch Brooklyn, wir lieben dich so sehr.“

Auch David Beckham ließ es sich nicht nehmen, gemeinsame Fotos zu teilen, die fast wie ein Bittgang um Aufmerksamkeit wirken. Es hat den Anschein, als hätten die Eltern diesen Tag herbeigesehnt, um unter dem Deckmantel der Etikette eine Brücke in das Leben ihres Sohnes zu schlagen, die dieser längst eigenhändig eingerissen hat.

Victoria Beckham startet an Brooklyns Geburtstag einen verzweifelt Annäherungsversuch. © Instagram

Blockiert und weggelasert: Die radikale Trennung

Die bittere Realität hinter der glitzernden Social-Media-Fassade: Brooklyns Eltern dürften mit ihren Liebesbekundungen gegen eine Wand laufen. Es heißt, der Ehemann von Nicola Peltz (31) habe seine Eltern auf Instagram längst blockiert – die digitalen Glückwünsche erreichen ihren Adressaten also vermutlich gar nicht erst.

Dass es Brooklyn mit der Distanzierung ernst meint, beweist eine radikale Geste: Berichten zufolge ließ er sich Tätowierungen, die ihn an seine Herkunft und seine Eltern erinnerten, schmerzhaft weglasern. Für David und Victoria, die ohnehin schwer am öffentlichen Bruch mit dem Bruder von Romeo (23), Cruz (21) und Harper (14) zu kauen haben, muss dies eine weitere Demütigung sein. Brooklyn selbst goss zuletzt via Netz noch Öl ins Feuer, indem er betonte, keinerlei Versöhnung anzustreben.

Auch David Beckham postet ein altes Foto aus glücklicheren Tagen. © Instagram

Ursachenforschung: Tränen bei der Hochzeit

Die Wurzeln der Fehde reichen bis in das Jahr 2022 zurück. Was als „Märchenhochzeit“ mit Nicola Peltz begann, entpuppte sich als Geburtsstunde eines erbitterten Zwists. Von Unstimmigkeiten über das Brautkleid bis hin zu einem angeblich „unangemessenen“ Auftritt Victorias beim Hochzeitstanz ist die Rede, der die Braut weinend aus dem Saal getrieben haben soll. Brooklyn setzt noch eines drauf: Seine Eltern hätten von Beginn an versucht, seine Beziehung systematisch zu sabotieren.





Ob der aktuelle Schritt auf den Sohn zu – so gut gemeint er auch sein mag – Früchte trägt, bleibt zweifelhaft. Im Moment scheint der Graben zwischen dem kalifornischen Exil des Sohnes und dem britischen Stammhaus der Beckhams tiefer denn je zu sein.