Baby-Alarm bei den Rolling Stones

Große Familienfreude bei den Rolling Stones: Keith Richards wird erstmals Urgroßvater. Seine Enkelin Ella Richards verkündete ihre Schwangerschaft mit einem ausdrucksstarken Instagram-Posting.

Am Mittwoch, dem 4. März, teilte Ella Richards ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie unbekleidet ihren wachsenden Babybauch präsentiert. Vater des Kindes ist ihr langjähriger Partner Sascha von Bismarck, ein Fotograf aus einer bekannten Adelsfamilie. Unter dem Beitrag sammelten sich rasch Glückwünsche – unter anderem von Stella Maxwell, Jade Parfitt, Clara Paget und Poppy Delevingne.

Ella und Sascha machten ihre Beziehung Anfang 2023 öffentlich, als sie auf dem Cover des Magazins "Tatler" erschien. Damals verriet sie über die Zusammenarbeit mit ihrem Partner: "Es war sehr einfach" – und ergänzte: "Ich fühle mich sehr wohl damit, dass er mich fotografiert, was eine sehr persönliche Sache ist."

Sascha ist der Bruder von Nikolai von Bismarck und stammt aus einer traditionsreichen europäischen Dynastie.

Erstes Urenkelkind

Für Keith Richards ist es das erste Urenkelkind. Sein Bandkollege Mick Jagger hatte diesen Status bereits 2014 erreicht, als seine Enkelin Assisi Jackson Mutter wurde. Beide sind Mitglieder der legendären The Rolling Stones. Ella ist die Tochter von Marlon Richards und der früheren Stylistin Lucie de la Falaise. Ihre Großmutter war die 2017 verstorbene Schauspielerin und Stilikone Anita Pallenberg.

Rührende Worte über Opa

Gegenüber Tatler sprach Ella liebevoll über ihren berühmten Großvater: "Er ist sehr ruhig und süß und liebevoll", schwärmte sie und ergänzte: "Er ist viel schüchterner, als die Leute denken."

Über die besondere Familiendynamik erzählte sie außerdem: "Mein Großvater trug früher die Kleidung meiner Großmutter und sie trug seine. Die meisten in meiner Familie sind ein bisschen verrückt oder schräg. Meine ganze Familie ist voll von verrückten Kreativen. Niemand ist akademisch. Alle sind wild und freiheitsliebend."

Wenn sie die Stones auf der Bühne beobachte, beeindrucke sie vor allem deren Energie: "Sie sind voll Adrenalin, und das hält sie jung. Es ist so inspirierend, dass sie weitertun, was sie lieben, solange sie können."