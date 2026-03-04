Lena Meyer-Landrut: Mit Baby-Bauch in Kitzbühel

Lena Meyer-Landrut erwartet ihr zweites Kind und zieht sich für Ruhe und Entspannung ins Bio- und Wellnessresort Stanglwirt in Kitzbühel zurück, während Ehemann Mark Forster in Südafrika arbeitet.

Nachdem die 34-jährige Sängerin über eineinhalb Jahre aus der Öffentlichkeit verschwunden war, tauchte sie erst kürzlich wieder auf - mit Babybauch! Viele Fans vermuteten, dass sie ihren Ehemann Mark Forster nach Südafrika begleiten würde, wo er derzeit für die Show "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" vor der Kamera steht.

Rückzug ins Wellnessresort

Lena entschied sich jedoch bewusst für Entspannung statt Kameras. Ihr Ziel war das renommierte Bio- und Wellnessresort Stanglwirt in Tirol, das für sie seit Jahren mehr als nur ein Hotel ist.

Das Luxushotel gilt als absoluter VIP-Hotspot: Prominente wie Heidi Klum, Arnold Schwarzenegger oder Klaas Heufer-Umlauf fühlen sich hier "daheim", wie die Gastgeber auf der Webseite beschreiben. Trotz internationaler Gästeliste bleibt die Atmosphäre entspannt und diskret, genau das schätzt die Sängerin.

Erholsame Tage

Gemeinsam mit einer kleinen Entourage verbrachte Meyer-Landrut einige Tage in Tirol. Der Aufenthalt bot ihr Gelegenheit, die Schwangerschaft in Ruhe zu genießen und neue Energie zu tanken, fernab von Kameras und öffentlicher Aufmerksamkeit.