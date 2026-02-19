Rolling Stones: Jetzt gibt‘s doch ein Österreich Konzert

Am 16. Juli steigt die ganz große Rolling Stones Sensation: Ronnie Wood rockt die Burg Clam!

Die für Sommer geplante Europa Tour der Rolling Stones fällt ja leider aus, trotzdem sollten sich die Fans der ewigen Legenden den 16. Juli rot im Kalender anstreichen, denn da gibt's es auf der Burg Clam den Stones-Hammer: Ein Solo-Konzert von Ronnie Wood!

© zeidler

© Barracuda Music

Wood, seit 1976 offiziell bei den Rolling Stones und aktuell ja neben Mick Jagger und Keith Richards der einzige noch aktive Stone, bestreitet auf der Burg Clam das Vorprogramm von Van Morrison. „Van the Man“ in Oberösterreich wäre schon Konzertsensation genug, durch Ronnie Wood im Vorprogramm wird der 16. Juli zum absoluten Pflichttermin. Die begehrte Tickets für das coole Konzert-Doppelpack gibt’s ab Freitag (20. Februar) um 10 Uhr bei oeticket und ticket24.at

© zeidler

Ronnie Wood auf er Burg Clam gilt schon jetzt als eines der ganz großen Konzerthighlights 2026. 9 Mal spielte er ja schon mit den Rolling Stones in Österreich auf. Dazu 1988 mit Bo Diddley auch beim Jazzfest in Wiesen. Jetzt holt ihn der ehemalige Wiesen-Booker Ewald Tatar auf die Burg Clam.