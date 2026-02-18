Alles zu oe24VIP
„Da Capo“: Letzte Chance auf Udo-Jürgens-Show zum Bestpreis
© Marc Vorwerk

Ticket24-Aktion

„Da Capo“: Letzte Chance auf Udo-Jürgens-Show zum Bestpreis

Von
18.02.26, 11:45
Teilen

Am Freitag (20. 2.) kehrt Udo Jürgens in die Wiener Stadthalle zurück. Wegbegleiter Pepe Lienhard liefert mit der virtuellen Konzert-Show „Da Capo“ ein „berührendes“ Tribute mit allen Hits. Mit Ticket24 sind Sie zum Bestpreis dabei.  

„Da Capo Udo Jürgens" ist eine ganz spezielle Show, weil Udo wirklich wieder dabei ist. Er kommt von der großen LED-Wand, also wie früher in den Konzerten auch. Es ist alles qualitativ hochwertig und schön. Selbst die größten Kritiker sind begeistert. Denn es steckt viel Herzblut dahinter."“ Pepe Lienhard, langjähriger Bandleiter, Wegbegleiter und Freund lässt am Freitag (20.Februar) den großen Udo Jürgens wieder in der Wiener Stadthalle auferstehen. Mit der virtuellen Konzert-Show „Da Capo“ liefert er unterstützt von großem Orchester und hochmoderner LED-Videoshow ein „berührendes“ Multimedia-Erlebnis mit Gänsehaut-Garantie.

„Da Capo“: Letzte Chance auf Udo-Jürgens-Show zum Bestpreis
© Marc Vorwerk

„Da Capo“: Letzte Chance auf Udo-Jürgens-Show zum Bestpreis
© zeidler

Mit oe24 sind Sie bei der emotionellen Udo-Show zum Bestpreis dabei. Auf Ticket24.at erhalten Sie jetzt die begehrten Karten für das bahnbrechende Konzert-Event Da Capo Udo Jürgens am 20. Februar 2026 in der Wiener Stadthalle mit einer Ermäßigung von satten 20 Euro!

„Da Capo“: Letzte Chance auf Udo-Jürgens-Show zum Bestpreis
© zeidler

Pepe Lienhard lässt Udo Jürgens auferstehen. 

„Da Capo“: Letzte Chance auf Udo-Jürgens-Show zum Bestpreis
© zeidler


Die Show wird sogar noch besser als Udos letzte Tournee 2014: „Viele der ganz großen Hits, die damals ja „nur“ in Medleys gespielt wurden ertönen nun in voller Länge.“ Auch das berühmte Bademantel-Finale rund um „17 Jahr, blondes Haar“, „Vielen Dank für die Blumen“ oder „Liebe ohne Leiden“.

Als Highlight gibt’s in der Stadthalle neben 30 Udo Udo-Klassikern wie „Ich war noch niemals in New York“; „Griechischer Wein“ oder „Aber bitte mit Sahne“ auch ein besonderes historisches Filmdokument: „Wir zeigen die Original TV-Aufnahmen von Udos legendärem Song Contest Sieg mit Merci Cherie in Luxemburg.“ „Da Capo Udo Jürgens“ 12 Points!

