Falco: Denkmal, Tribute-Konzerte und Geburtstagssong zum 69er

Falco wird zum 69.Geburtstag (19.Februar) gebührend gefeiert. Im U4 steigen drei Tribute-Konzert. In der Dominikanischen Republik wird sein Denkmal enthüllt. Dazu gibt’s sogar einen eigenen Geburtstags-Song. oe24 hat die Hörprobe!

Am 19. Februar würde der unsterbliche Falco seinen 69.Geburtstag feiern. Dafür lässt man ihn von Wien bis Puerto Plata hochleben. Mit den Tribute-Konzerten im U4, einem neuen Denkmal und einem eigenen Geburtstagssong. „Happy Birthday, Falco“. „Forever Young .Forever Free. From Vienna’s Streets to the World Stages. Superstar. For all to see” heißt es da. Oder “We celebrate tonight. Raise the Glases high.” Eine 3:38 minütige Verbeugung der Falceas mit Carmen als Lead-Sängerin.

Der neue Hit, komponiert von Wolfgang Kosmata dem Stiftungsbeirat der Falco Privatstiftung, dient am 19. Februar ab 23 Uhr unserer Zeit auch als Soundtrack zur feierlichen Eröffnung des Falco Monuments in der Dominikanischen Republik. Steinmetzmeister Ronny Rodriguez setzt ihm ja direkt an der Unfallstelle bei der „Turist Disco“ in Puerto Plata ein Denkmal aus Marmor.

Noch mehr Falco-Hits gibt’s freilich im U4. Da zünden „Die Goldfisch“ unter der Leitung von Thomas Rabitsch von Mittwoch(1. Februar) bis Freitag (20. 2.) gleich drei Tribute-Konzerte. Die Haute Volée des Austropop von Georgij Makazaria über Edita Malovcic bis Roman Gregory hat dafür ewige Klassiker wie „Emotional“, „Nachtflug“, „Egoist“, „Ganz Wien“ oder „Junge Roemer“ gebrobt. Das große All-Star-Finale „Rock Me Amadeus“ ja sowieso. Falco ist via Videozuspielung „live“ dabei“