Der Austropop lässt Falco hochleben: 3 Tribute Konzerte im U4
Zum 69.Geburtstag

Von
18.02.26, 06:00
Teilen

Jetzt feiert der Austropop wieder seinen Kaiser: vom 18 bis 20. Februar werden im U4 gleich 3 Tribute-Konzerte der Goldfisch zum 69. Geburtstag von Falco gezündet.  

„Emotional“, „Vienna Calling“, „Amerika“, „Jeanny“ „Junge Roemer“ und natürlich „Rock Me Amadeus“ – ewige Hymnen, die jetzt wieder live in Wien erklingen. Nach der Erfolgs-Tour „Falco In Concert – Live on Screen”, kehren „Die Goldfisch” rund um Thomas Rabitsch damit jetzt wieder in ihr und Falcos 2. Wohnzimmer zurück: Das Wiener U4, dem Falco ja schon 1981 mit dem Kulthit „Ganz Wien“ ein musikalisches Denkmal setzte: „Im u4 geigen wieder die Goldfisch!“

Von Mittwoch (18. Februar) bis Freitag (20. Februar) werden dort gleich drei Tribute-Konzerte gezündet. Mit Original-Band, Austropop-Star-Ensemble und großer Video-Show. Falco, 1998 in der Dominikanischen Republik tödlich verunglückt, ist beim Hitfeuerwerk ja als virtueller Duett-Partner dabei. Gänsehaut-Garantie.

Die Granden des Austropop ziehen dabei vor Falco den Hut: Georgij Makazaria ("Dance Mephisto"), Edita Malovcic ("Nachtflug"), Skero ("Auf der Flucht"), Andie Gabauer ("Egoist"), Roman Gregory ("Ganz Wien") oder Burgschauspieler Johannes Krisch ("Emotional)“ 

Dazu darf man die U4-Premiere von „Verdammt wir leben noch“ erwarten, dien Geburtstags-Ständchen (19. Februar) und wieder berühmte Sprecher des legendären „Jeanny Newsflash“ 2025 wurde diese wichtige Rolle ja von den ZIB-Stars Tarek Leitner, Nadja Bernhard und Tobias Pötzelsberger übernommen.

