Korrupter Polizist zockte 135.000 Euro von Touristen ab

Ein Beamter hat fünf Jahre lang seine Uniform für eine dreiste Betrugsmasche verwendet. Er hat systematisch Touristen abgezockt. Doch nun ist der Beamte erwischt worden.

In der beliebten Touristengemeinde Mogán auf Gran Canaria sorgte ein korrupter Polizist für einen riesigen Skandal. Er hat fünf Jahre lang ausländische Touristen systematisch betrogen. Dabei ergaunerte der Beamte rund 135.000 Euro.

Per Zufall wurde seine Masche aufgedeckt. Verwaltungsmitarbeiter stießen bei einer Routinekontrolle der elektronischen Bußgeldsysteme auf eine verdächtige Unregelmäßigkeit.

Kassierte Bußgelder für sich selbst

Sein Vorgehen: Der korrupte Polizist startete mit seinem Arbeits-PDA-Gerät reguläre Strafverfahren gegen Touristen. Er kassierte Bargeld für die angeblichen Bußgelder und stornierte das Verfahren heimlich wieder. Das Geld sah die Gemeindekasse nie, sondern landete in seiner eigenen Tasche. Der Beamte stornierte die zahlreichen Strafverfahren ohne rechtliche Begründung, so "Digital Faro Canarias".

Er jagte gezielt ausländische Touristen mit Mietwagen. Die meisten von ihnen kannten sich nicht mit den örtlichen Vorschriften aus. Der Beamte suchte sich seine Ziele in Bereichen mit hohem Touristenaufkommen. Der korrupte Polizist stoppte Urlauber wegen vermeintlicher Vergehen und kassierte das Bußgeld sofort.

135.000 Euro Schaden

Dabei hat er die Touristen gezielt eingeschüchtert und trat aggressiv auf, um sie zur sofortigen Zahlung zu zwingen. Zeugenaussagen bestätigen die Vorwürfe, wie "Teneriffa News" berichtet.

Laut "Canarias7" alarmierte das Ayuntamiento Mogán die Guardia Civil schon im Juni 2025. Unter dem Codenamen "Operación PAYCASH" leiteten die Ermittler der Comandancia de Las Palmas eine Untersuchung ein. Dabei stellten sie fest, dass über 1.000 vorgetäuschte Strafverfahren in fünf Jahren entdeckt wurden. Der Schaden: 135.000 Euro!

Die Guardia Civil hat den Polizisten sieben Monate lang beobachtet, sammelte Beweise und suchte nach weiteren Opfern. Schließlich wurde der Beamte am 2. Februar 2026 festgenommen, so "Canarias7". Der Mann wurde wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder und Amtsmissbrauchs angeklagt. Der Polizist wurde nach der Vorführung vor Gericht gegen Auflagen freigelassen.