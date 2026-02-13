Last Minute-Valentinstagplan für Linzer Pärchen

Manche ziehen am Valentinstag alle Register der Romantik, andere verwerfen ihn als kommerziellen Quatsch.

Linz. Ob klassisches Candle-Light-Dinner, ein außergewöhnliches Erlebnis oder ein entspannter Spaziergang zu zweit – Linz bietet viele Möglichkeiten, den Valentinstag am 14. Februar unvergesslich zu machen.

Treue bis in den Tod, Rivalenkämpfe, Liebeslieder, Partnertausch und Machos - das Liebesleben der Tiere verblüfft selbst Biologen. Um 14 Uhr erfährt man im Zoo am Linzer Pöstlingberg in einer Erwachsenenführung was man sich an Verführungstricks in der Tierwelt abschauen kann.

Danach geht es zur Messe „WEIN & GENUSS Linz 2026“ im Design Center, wo von 13 bis 20 Uhr um 34 Euro die Produkte heimischer Winzer durchprobiert werden können.

Den Abend kann man dann im Josef auf der Linzer Landstraße mit einem dreigängigen Valentinsmenü mit "Heiße Liebe einmal anders"-Nachspeise mit einem Glas Prosecco um 58 Euro ausklingen lassen.