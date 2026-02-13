Närrisches Wintergrillen am St. Pöltner Markt

Am 14. Februar ist es wieder so weit – die Marktbeschicker laden in der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr zum traditionellen "närrischen“ Grillen am Dom- und Herrenplatz ein.

Für Speis und Trank wird gesorgt: Die Grillmeister Helmut und Rene Marchhart zaubern neben den bewährten Klassikern wie Bratwurst und Käsekrainer allerlei Schmankerl vom Hochlandrind und Schwein auf dem Grill. Selbstverständlich ist auch für die passende Begleitung in Form von aromatischem Bier, spritzigen Wein, Glühwein, süßen Säften oder prickelndem Sekt gesorgt. Natürlich kommen auch die "Süßen“ unter den Besuchern nicht zu kurz.

Ist ja noch Fasching!

Die Besucher sind herzlich eingeladen, gerne auch in Verkleidung, mit den Marktbeschickern einen närrischen Faschingssamstag zu feiern.