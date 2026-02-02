Indien verzichtet auf Russen-Öl: Trump senkt Strafzölle

Indien will nach Angaben von US-Präsident Donald Trump künftig auf Erdölimporte aus Russland verzichten und mehr Öl aus den USA und womöglich aus Venezuela importieren.

"Das wird helfen, den Ukraine-Krieg zu beenden", schrieb Trump am Montag nach einem Telefonat mit dem indischen Regierungschef Narendra Modi in seinem Onlinedienst Truth Social. Die USA hätten Indien ihrerseits eine Zollsenkung "von 25 auf 18 Prozent" in Aussicht gestellt, betonte der Präsident.

"Aus Freundschaft und Respekt für Ministerpräsident Modi und auf seine Bitte hin haben wir mit sofortiger Wirkung einem Handelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Indien zugestimmt, im Rahmen dessen die Vereinigten Staaten einen reduzierten gegenseitigen Zoll erheben und diesen von 25 auf 18 Prozent senken werden", schrieb Trump. Modi habe sich zudem verpflichtet, US-Produkte aus den Bereichen Energie, Technologie und Landwirtschaft sowie weitere Waren im Wert von mehr als 500 Milliarden Dollar zu kaufen, fügte Trump hinzu.