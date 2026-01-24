Julia Scheib nach 1. Lauf noch auf Kristallkugel-Kurs

Nach dem ersten Durchgang ist Julia Scheib auf Rang drei leicht hinter der Zweiten Camille Rast und damit mittendrin in der Mission RTL-Kristallkugel. Als Führende geht aber Sara Hector (1:11:36) in den zweiten Lauf.

Das ÖSV-Ass liegt 0,24 Sekunden hinter ihrer härtesten Konkurrentin um Kristall und 0,26 hinter Hector. Das bedeutet, aber Rast ist auf Podest-Kurs, was eine vorzeitige Entscheidung der Riesenslalom-Wertung unmöglich machen würde. Immerhin wäre Scheib nur uneinholbar, wenn sie gewinnt und die Schweizerin maximal auf Rang sieben fährt.

Scheib, die überrascht war, wie gut ihre Zeit war, mit Blick auf eine durchwachsene Fahrt, meinte beim ORF: "Die Gedanken waren schon während dem Lauf. Es ist ein schwieriger Lauf, bin gefühlt bei jedem Tor bissl zu spät gewesen und habe mir schwer getan. Ich werde mit meinem Servicemann noch einmal reden, prinzipiell war das Setup aber sehr gut. Jetzt schauen wir uns einmal die Kurssetzung vom zweiten Lauf an. Ich hoffe, dass es heute wieder passt (von 3. Platz auf 1. Platz, wie am Kronplatz, Anm.)."

Die führende Schwedin hat auch noch theoretische Chancen auf die kleine Kugel, für ihre Aufholjagd hat sie nun einmal den Grundstein gelegt. Alice Robinson, die ebenfalls noch Chancen gehabt hätte, fuhr über vier Sekunden Rückstand auf die Führung auf und war deshalb unter Tränen im Zielhang zu sehen. Vierte war Mikaela Shiffrin (+0:43).

Die weiteren Österreicherinnen Nina Astner (+2:82), Stephanie Brunner (+3:16), Ricarda Haaser (+2:97) und Franziska Gritsch (+4:05) - die alle noch um einen Olympia-Platz für den Riesentorlauf kämpfen - konnte ihre Ansprüche nicht wirklich unterstreichen.