Transfer-Hammer: Bayern-Star wird von Billig-Lösung ersetzt

Die Bayern treiben still und heimlich ihre Transferpläne voran; für einen Star gibt es nun endgültig keine Zukunft mehr.

Die Sportbosse des FC Bayern München müssen den Kader verjüngen und die Gehaltskosten reduzieren. Deshalb basteln Max Eberl und Christoph Freund bereits mit Hochdruck an der Zukunft des deutschen Rekordmeisters. Obwohl man in der Bundesliga unantastbar und unbesiegt die Tabelle anführt, möchte man in Zukunft auch international wieder für Furore sorgen.

Auch deshalb steht in den kommenden Jahren ein großer Umbruch bevor, der Kader soll stark verjüngt werden. Fest steht, dass auch in diesem Sommer einige umstrittene Entscheidungen fallen werden und sich die Fans von dem ein oder anderen Publikumsliebling verabschieden müssen.

Nachfolger für Star steht bereit

Einer davon steht mittlerweile fest und wird nach dann wohl über 300 Spielen die bayrische Hauptstadt verlassen müssen, denn sein Nachfolger steht bereits ante portas.

Die Rede ist von Leon Goretzka, der in bisher 291 Spielen für die Bayern 47 Tore und 48 Assists erzielte und auch heuer zu den Stammspielern im Team von Vincent Kompany gehört. Nach Thomas Müller und Leroy Sané im Vorjahr ist der mittlerweile 30-jährige Mittelfeld-Star der nächste Triple-Sieger, der seine Sachen packen muss.

Sein Vertrag läuft im Sommer aus und die Entscheidung ist so gut wie fix, dass er kein neues Arbeitspapier erhalten wird. Stattdessen steht bereits fest, wer sein Nachfolger ist und das dürfte doch für eine Überraschung sorgen.

Bayern-Bosse sparen Geld

Denn statt einem Millionen-Einkauf dürfte man sich in den eigenen Reihen bedienen und einem aufstrebenden deutschen Talent die Chance geben, auf der großen Bühne sein Können zu zeigen. Obwohl die Verantwortlichen Interesse an Kennet Eichhorn haben, dürfte der 16-Jährige zu teuer sein. Der aktuell verletzte DFB-Junior von Hertha BSC dürfte etwa 25 Millionen Euro kosten.

© Getty Images

Stattdessen dürften Eberl & Co. eine Billig-Lösung für Goretzka bevorzugen. Wie die deutsche "tz" berichtet, soll "Physis-Monster" Noel Aseko von Hannover 96 zurückgeholt werden. Der 20-jährige Deutsche ist im Moment an den Zweitliga-Verein verliehen, der auch eine Kaufoption in Höhe von einer Million haben soll. Allerdings haben die Bayern eine Rückkaufmöglichkeit im niedrigen einstelligen Millionenbereich.

Sollte dieser Plan tatsächlich umgesetzt werden, wäre die Verjüngungs-Kur des Rekordmeisters nicht mehr zu übersehen und die Fans können sich auf die nächste Erfolgs-Generation freuen.