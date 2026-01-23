Alles zu oe24VIP
Trent
Transfer-Sensation

Wildes Gerücht: FC Bayern will Superstar von Real Madrid

23.01.26, 08:06
Der deutsche Meister plant einen Transfer-Hammer.

Erst im Sommer wechselte Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool zu Real Madrid – bei den Königlichen kam der Engländer bisher aber noch nicht auf Touren. Verletzungsbedingt absolvierte der Rechtsverteidiger bisher erst 8 Ligapartien und stand in La Liga gar nur 5 Mal in der Startelf. Nun gibt es bereits Gerüchte über einen Abschied.

Ideale Verstärkung

Wie das Portal "fichajes.net" berichtet, zeigt der FC Bayern großes Interesse am 27-Jährigen. Dem Bericht zufolge ist Trainer Vincent Kompany großer Fan des Engländers und sieht in Alexander-Arnold eine ideale Verstärkung.

Trent
Der Rechtsverteidiger hat bei den Königlichen zwar einen Vertrag bis 2031, ein Wechsel scheint dennoch nicht ausgeschlossen zu sein. Für rund 40 Millionen Euro sollen die Königlichen gesprächsbereit sein. Neben dem FC Bayern sollen aber auch Manchester City und Newcastle United Interesse zeigen, zudem wird auch über eine Rückkehr zum FC Liverpool spekuliert.

