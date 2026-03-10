Scouting-Mission: BVB-Sportchef beobachtet Rapid-Juwele

Vereinsscouts gondeln andauernd durch die Welt, um sich Profis genauer anzusehen. Wenn ein Sportdirektor aber höchstpersönlich kommt, wird die Sache ernst. So geschehen beim Duell von Rapid gegen Salzburg, bei dem BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl gleich drei Spieler beobachtete.

Sebastian Kehl absolvierte satte 362 Partien für Borussia Dortmund, seit 2022 ist der mittlerweile 46-Jährige als Sportdirektor im Amt. Seine Meinung hat in Dortmund also Gewicht.

Daher ist es enorm spannend, dass Kehl laut Informationen von "Sky Sport Austria" am Wochenende in Wien zugegen war. Beim heißen Duell zwischen Rapid und Salzburg, das den Wienern das Meisterplayoff sicherte, nahm er gleich drei Spieler unter die Lupe, darunter auch ein ÖFB-Kicker.

BVB jagt Rapids Toptalent

Das primäre Ziel war laut dem Bericht Joane Gadou von den Bullen. Der 19-Jährige wechselte im Sommer 2024 für zehn Mio. Euro von PSG nach Wals-Siezenheim. Rund lief es für den Innenverteidiger bislang nur bedingt, bei der Niederlage stand er 90 Minuten am Platz.

Doch auch zwei grün-weiße Kicker standen am Zettel: Nikolaus Wurmbrand und Daniel Nunoo, beide am rechten Flügel beheimatet. Den Ghanaer bekam Kehl 23 Minuten zu Gesicht, weil der 19-Jährige früh verletzt ausgewechselt wurde. Den 20-jährigen Österreicher konnte er aber 69 Minuten beim Wirbeln zusehen.

Mit fünf Toren und sechs Vorlagen in bislang 33 Partien kann Wurmbrand ohnehin auf sich aufmerksam machen, mit Vertrag bis 2028 wäre aber eine gewisse Ablösesumme nötig.