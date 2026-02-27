Straßenbahn entgleist: Ein Toter und 40 Verletzte

In Mailand ist ein Mann getötet worden, nachdem eine Straßenbahn am Freitag entgleist und gegen ein Gebäude geprallt ist.

Das Fahrzeug riss dabei eine Ampel um und durchbrach die Schaufensterscheibe eines Restaurants. Circa 40 Personen wurden verletzt, mindestens zwei davon wurden in kritischem Zustand ins Spital eingeliefert. Feuerwehrleute kamen zum Einsatz, um eingeklemmte Personen zu befreien.

Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort im Einsatz - Krankenwagen, Feuerwehr und Stadtpolizei. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. "Wir haben etwas unter uns gespürt, dann ist die Straßenbahn entgleist und wir wurden alle durcheinandergeworfen", sagte eine Frau, die sich in der Tram befand, wie Medien berichteten.

Modell seit wenigen Wochen im Einsatz

"Die Straßenbahn bog ab, nahm an Geschwindigkeit zu und prallte gegen ein Gebäude. Ich war an der letzten Haltestelle eingestiegen und stand in der Nähe des Fahrers. Alle fielen auf mich", berichtete ein weiterer Fahrgast.

Bei dem Unglücksfahrzeug handelt es sich um das neue Modell Tramlink, das erst seit wenigen Wochen in Mailand im Einsatz ist. Es ist mit zwei Fahrerkabinen bestückt - jeweils eine an jedem Ende -, sodass bei Bedarf die Fahrtrichtung gewechselt werden kann. Die Bahn ist 25 Meter lang, besteht aus drei miteinander verbundenen Modulen und verfügt über 66 Sitzplätze.