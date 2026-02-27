Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 51.30 aktien down -0.39% Andritz AG 73.90 aktien up +0.2% BAWAG Group AG 133.50 aktien down -1.55% CA Immobilien Anlagen AG 26.480 aktien up +1.85% CPI Europe AG 16.140 aktien down -0.19% DO & CO Aktiengesellschaft 217.00 aktien down -1.36% EVN AG 29.700 aktien up +2.41% Erste Group Bank AG 99.85 aktien down -3.62% Lenzing AG 24.450 aktien down -1.01% OMV AG 54.50 aktien down -1.45% Oesterreichische Post AG 35.050 aktien up +0.72% PORR AG 39.050 aktien down -0.64% Raiffeisen Bank Internat. AG 41.560 aktien down -2.94% SBO AG 35.750 aktien down -2.72% STRABAG SE 94.50 aktien down -0.21% UNIQA Insurance Group AG 16.800 aktien equal +0% VERBUND AG Kat. A 60.20 aktien up +2.03% VIENNA INSURANCE GROUP AG 65.70 aktien down -1.35% Wienerberger AG 27.940 aktien up +1.45% voestalpine AG 48.780 aktien down -0.2%
  1. oe24.at
  2. Business
BMW-Werk
© Getty Images

337.374 Fahrzeuge

Achtung Brandgefahr: BMW ruft DIESE Autos zurück

27.02.26, 17:26
Teilen

BMW ruft erneut weltweit Hunderttausende Fahrzeuge wegen möglicher Brandgefahr zurück.  

Das geht aus einem in der Datenbank des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) veröffentlichten Rückruf hervor, den der Autobauer aus München bestätigt. Betroffen seien die Modelle i5, 7er, M5, 5er und i7 aus dem Produktionszeitraum vom 9. Juni 2022 bis 5. Dezember 2025.

337.374 Fahrzeuge  

Weltweit sind 337.374 Fahrzeuge potenziell betroffen, deutschlandweit sind es 29.441 Fahrzeuge, wie das KBA mitteilte. Demnach könne die mangelhafte Verlegung des Cockpit-Kabelbaumes "beim Ersatz des Mikrofilters zu Beschädigungen an Kabeln und damit zu einem Kurzschluss mit Rauchentwicklung und Brandfolge führen". Als Maßnahme werde die Verlegung des Cockpit-Kabelbaumes geprüft und gegebenenfalls nachgebessert.

BMW
© Getty Images

Bisher kein Unfall bekannt

"Im Zusammenhang mit diesem Fehlerbild ist kein Unfall bekannt", teilte ein BMW-Sprecher mit. Sollte das Fahrzeug bereits einen Ölservice und somit einen Mikrofilterwechsel erhalten haben, sei eine umgehende Prüfung und eine eventuelle Nacharbeit der Kabel notwendig. Sollte noch kein Ölservice und somit kein Mikrofilterwechsel durchgeführt worden sein, bestehe kein unmittelbarer Handlungsbedarf, eine Nacharbeit beim ersten Ölservice sei ausreichend, sagte der Sprecher.

Schon im vergangenen Herbst hatte BMW Hunderttausende Autos zurückgerufen, weil es durch ein Starterproblem im schlimmsten Fall auch hier zu Bränden kommen konnte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen