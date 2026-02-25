Bayern-Hammer um Julian Nagelsmann enthüllt

Deshalb sagte Julian Nagelsmann den Bayern wirklich ab.

2021 wurde Julian Nagelsmann als großer Hoffnungsträger vom FC Bayern verpflichtet, doch schon nach eineinhalb Jahren wurde der Trainer schon wieder entlassen. Wenig später heuerte Nagelsmann dann beim DFB an und führt Deutschland nun zur WM. Wie jetzt bekannt wurde, bereute der FC Bayern die Entlassung des Trainers und wollte Nagelsmann im Frühjahr 2024 zurückholen. Berater Volker Struth erzählt im Podcast „Phrasenmäher“, warum es zu keinem Comeback kam.

"Stachel saß tief"

„Max [Eberl] hat mich angerufen und daraufhin haben Sascha Breese und ich uns mit ihm und Jan-Christian Dreesen in München getroffen“, so Struth. Nagelsmann war bei den Gesprächen nicht dabei. „Julian war nie dabei, hatte uns auch gebeten, da ganz sensibel mit umzugehen.“ Dabei schaltete sich sogar Uli Hoeneß ein. „Er rief mich an und sagte, dass die Trennung von Julian nicht bayern-like gelaufen sei und er es begrüßen würde, wenn Julian wieder Trainer wird.“

Nagelsmann entschied sich aber gegen ein Comeback und wollte den DFB wenige Monate vor der Heim-EM keinesfalls verlassen. „Die Stimmung vor der Heim-EM nahm langsam richtig Fahrt auf. Dass man überhaupt Gespräche führt, hätte schon eine Gefahr für die EM werden können. Das war am Ende auch ein ganz entscheidender Grund, warum Julian das nicht gemacht hat – zumal der Stachel auch noch ein bisschen tief saß“, so Struth.