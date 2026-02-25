Transfer-Hammer: Bayern-Star steht vor Wechsel nach Saudi-Arabien

Nicolas Jackson konnte bisher beim FC Bayern München nicht beeindrucken. Trotzdem könnte der Stürmer Chelsea im Sommer verlassen. Interesse gibt es aus Saudi-Arabien.

Derzeit ist Nicolas Jackson (24) vom FC Chelsea an den FC Bayern München ausgeliehen. Beim deutschen Rekordmeister konnte der Stürmer bisher nicht beeindrucken. Ob die Münchner neben seiner 13 Millionen Euro Leihgebühr auch noch die 65 Millionen Euro Kaufoption ziehen werden, ist zu bezweifeln.

Trotzdem könnte Jackson im Sommer den FC Chelsea verlassen. Klubs aus Saudi-Arabien zeigen Interesse an dem Senegalesen. Besonders Al-Ahli will ihn in die Saudi-Pro-League locken, so das Portal "Sportsboom". Der 24-Jährige soll Ivan Toney ersetzen. Der Engländer konnte dort seit 2024 in 52 Ligaspielen 46 Tore erzielen.

Mehrere Interessenten

Toney will nach England zurückkehren. Somit ist Al-Ahli gezwungen, einen gleichwertigen Ersatz zu finden. Jackson soll diese Lücke nun füllen. Beim FC Bayern hat er in der bisherigen Saison 22 Spiele absolviert und traf dabei fünfmal. Jedoch spielte der 24-Jährige nur siebenmal von Beginn.

Chelsea verlangt mindestens 40 Millionen Euro für Jackson. Die hohe Ablösesumme schreckt in Europa die meisten Klubs ab. In Saudi-Arabien sind die Vereine bereit, eine derartige Summe zu bezahlen. Ebenfalls sind die englischen Klubs Newcastle United und Aston Villa an Jackson interessiert.