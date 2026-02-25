Weltmeister rechnet mit Alaba ab: "Hat nicht das Niveau für Real"

Die Ära von David Alaba bei Real Madrid neigt sich dem Ende zu.

Was sich lange abgezeichnet hat, ist nun praktisch fix. David Alaba wird Real Madrid im Sommer verlassen – die Königlichen wollen den Vertrag mit dem ÖFB-Kapitän nicht verlängern.

Harte Kritik

Für Christophe Dugarry, Weltmeister mit Frankreich 1998, ist dies nachvollziehbar: „Alaba ist oft verletzt und spielt nur alle drei Monate, er hat nicht das erforderliche Niveau“, so der 54-Jährige gegenüber RMC Sport.

Christophe Dugarry wurde 1998 mit Frankreich Weltmeister © Getty

Alaba wechselte 2021 ablösefrei vom FC Bayern nach Madrid. Gleich in seiner ersten Saison gewann der Österreicher mit Real die Champions League, nach seinem Kreuzbandriss im Dezember 2023 hat Alaba aber immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.

Nachdem er diese Saison nur sporadisch zum Einsatz kam, stand der 33-Jährige zuletzt erstmals wieder 90 Minuten auf dem Platz. Auch im Champions-League-Kracher gegen Benfica könnte Alaba in der Startelf stehen.