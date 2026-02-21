Alles zu oe24VIP
Niederlage

Albtraum für David Alaba bei Startelf-Comeback für Real Madrid

21.02.26, 20:50
Das Startelf-Comeback von David Alaba für Real Madrid hat mit einer Last-Minute-Niederlage geendet.  

Spaniens Tabellenführer verlor bei Mittelständler Osasuna durch ein Kontertor in der 90. Minute 1:2 (0:1). Alaba, dessen Vertrag in Madrid mit Saisonende ausläuft, begann erstmals seit dem 19. Oktober. Raul Garcia (90.) und Ante Budimir (38./Elfmeter) erzielten die Tore für die Gastgeber.

Real-Ausgleich 

Vinicius Junior hielt beim 1:1 nach Vorlage von Federico Valverde den Fuß hin (73.).

Verlust der Tabellenführung 

Real (60 Punkte) droht nun am Sonntag der Verlust der Tabellenführung, Erzrivale FC Barcelona lauert vor dessen Heimspiel gegen Levante zwei Punkte dahinter. Die "Königlichen" hatten zuletzt unter Alonso-Nachfolger Alvaro Arbeloa vier Pflichtspielsiege en suite gefeiert. Neben Alaba kehrte mit Dani Carvajal ein zweiter Abwehr-Routinier nach langer Absenz in die Startelf zurück.

