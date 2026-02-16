Real brennt auf königliche Play-off-Revanche gegen Benfica

Mit acht Duellen startet die Champions League in dieser Woche in die K.-o.-Phase. Real Madrid gastiert im Play-off-Hinspiel am Dienstag (21 Uhr, live auf Sky) bei José Mourinhos Benfica Lissabon.

Im Kampf um ein Achtelfinalticket will sich das "Weiße Ballett" am Dienstag (ab 21 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) in Lissabon revanchieren. Vor drei Wochen hatte Real beim Ligaphasen-Finale eine 2:4-Pleite gegen Benfica erlitten und die direkte Qualifikation verpasst. Dortmund empfängt Atalanta, in Monte Carlo steigt das Ligue-1-Duell Monaco - Paris Saint-Germain.

Arbeloa: »Ich hoffe Geschichte wiederholt sich nicht«

Ende Jänner war der Lissaboner Mannschaft von Trainer Jose Mourinho ein denkwürdiger Coup gelungen. Benfica drehte gegen Real einen 0:1-Rückstand in einen 4:2-Sieg, Goalie Anatolij Trubin erzielte in der 98. Minute den vierten Treffer der Portugiesen. Durch dieses eine Tor rutschte Benfica überhaupt erst auf Rang 24 und somit ins Play-off, während die Madrilenen die Top 8 als Neunte versäumten und nun eine Extrarunde drehen müssen.

Während Mourinho gegen seinen Ex-Klub erneut auf eine Überraschung aus ist, möchte Real Revanche nehmen. "Ich hoffe, die Geschichte wiederholt sich nicht. Wir sind auf die Schwere des Spiels, des Gegners und der Atmosphäre vorbereitet", erklärte Coach Alvaro Arbeloa und forderte von seiner Truppe: "Wir müssen dort ein großartiges Spiel machen. Wir dürfen uns nicht mit einem einfachen Ergebnis zufriedengeben, sondern müssen darauf aus sein, dieses Spiel zu gewinnen. Es liegt noch frisch in unserer Erinnerung, also wissen wir, wie kompliziert es wird." ÖFB-Teamkapitän David Alaba steht im Real-Kader, fungierte zuletzt als Joker.

Ligue-1-Schlager in der Königsklasse

Titelverteidiger PSG muss als Ligaphasen-Elfter ebenfalls Zusatzschichten einlegen, diese bescheren der Mannschaft von Luis Enrique mit AS Monaco vertrautes Terrain. Das Liga-Auswärtsspiel in dieser Saison im Fürstenteam ging allerdings 0:1 verloren. Auch die Generalprobe am Freitag bei Stade Rennes (1:3) misslang. "Wir müssen uns verbessern", meinte Enrique vor dem Trip an die Cote d'Azur. "Wir wissen, dass es nicht einfach werden wird. Wir haben dort verloren, also werden wir alles tun, um diesmal zu gewinnen", versprach PSG-Goalgetter Ousmane Dembele.

In Dortmund will sich die Borussia mit Marcel Sabitzer eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Bergamo schaffen. BVB-Trainer Niko Kovac muss auf die verletzten Innenverteidiger Nico Schlotterbeck, Niklas Süle und Kapitän Emre Can verzichten, beim Europa-League-Sieger 2024 wiederum fehlen die Offensivkräfte Giacomo Raspadori und Charles De Ketelaere. "Atalanta hat eine richtig tolle Mannschaft, die über Jahre gewachsen ist. Es wird sehr intensiv werden. Ich sehe die Chancen aktuell bei 50:50", sagte Kovac am Montag. Für die Borussen ist es das dritte Duell heuer mit einem Serie-A-Club in der Königsklasse: Bei Juventus gab es zum Auftakt ein 4:4, daheim gegen Inter Mailand zum Abschluss ein 0:2.

Inter muss zu den Sensations-Wikinger

Inter verpasste die Top 8 als Zehnter wie Real um einen Punkt. Nun wartet am Mittwoch (ab 21 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) ein Gastspiel beim Überraschungsteam Bodö/Glimt jenseits des Polarkreises. Der norwegische Sturm-Graz-Bezwinger hat im Jänner Manchester City (3:1) und Atletico Madrid (2:1) besiegt und will auf dem heimischen Kunstrasen nun gegen den Serie-A-Leader nachlegen. Die "Nerazzurri" wiederum reisen mit sechs Pflichtspielsiegen in Serie an, 2026 verlor Inter in zwölf Spielen nur ein einziges Mal (gegen Arsenal 1:3).