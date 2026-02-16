Ski-Star verliert im Slalom-Finale Gold und legt sich in den Wald

Unfassbare Szenen nach dem historischen Olympia-Slalom.
Eigentlich war alles angerichtet für das große Ski-Märchen: Norwegen-Rakete Atle Lie McGrath (24) geht als Nummer 1 in den entscheidenden Lauf. Satte 0,6 Sekunden Vorsprung auf den Schweizer Loic Meillard – das IST quasi schon das Gold um den Hals!
Dann der Schock-Moment
Nur wenige Sekunden nach dem Start passiert das Unfassbare: EINFÄDLER! Aus und vorbei! Der Traum von Olympia-Gold zerplatzt an einer blöden Torstange. Während die Schweizer Trainer am Streckenrand völlig ausrasten und frenetisch jubeln, brennen bei McGrath alle Sicherungen durch.
Die irre Flucht in den Wald
Anstatt brav im Zielraum abzuschwingen, rast der Wut-Wiking einfach weiter – und stampft direkt ab in den Wald!
Verzweiflung: McGrath wirft sich in den Schnee, kocht vor Zorn. Ordner-Einsatz: Ein Helfer sprintet dem Ski-Star hinterher, versucht verzweifelt zu beruhigen. Doch keine Chance! Der Halbzeit-Leader ist unantastbar in seinem Schmerz. Ein Millionenpublikum sah live dabei zu, wie ein sicher geglaubter Champion im tiefen Tann versank.
So grausam kann Sport sein!