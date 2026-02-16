Alles zu oe24VIP
Ski-Star verliert im Slalom-Finale Gold und legt sich in den Wald
© orf

Kuriose Szene

Ski-Star verliert im Slalom-Finale Gold und legt sich in den Wald

16.02.26, 14:47
Teilen

Unfassbare Szenen nach dem historischen Olympia-Slalom. 

Eigentlich war alles angerichtet für das große Ski-Märchen: Norwegen-Rakete Atle Lie McGrath (24) geht als Nummer 1 in den entscheidenden Lauf. Satte 0,6 Sekunden Vorsprung auf den Schweizer Loic Meillard – das IST quasi schon das Gold um den Hals!

Dann der Schock-Moment

McGrath
© Getty

Nur wenige Sekunden nach dem Start passiert das Unfassbare: EINFÄDLER! Aus und vorbei! Der Traum von Olympia-Gold zerplatzt an einer blöden Torstange. Während die Schweizer Trainer am Streckenrand völlig ausrasten und frenetisch jubeln, brennen bei McGrath alle Sicherungen durch.

McGrath
© Getty

Die irre Flucht in den Wald

Anstatt brav im Zielraum abzuschwingen, rast der Wut-Wiking einfach weiter – und stampft direkt ab in den Wald! 

McGrath
© Getty

Verzweiflung: McGrath wirft sich in den Schnee, kocht vor Zorn. Ordner-Einsatz: Ein Helfer sprintet dem Ski-Star hinterher, versucht verzweifelt zu beruhigen. Doch keine Chance! Der Halbzeit-Leader ist unantastbar in seinem Schmerz. Ein Millionenpublikum sah live dabei zu, wie ein sicher geglaubter Champion im tiefen Tann versank.

McGrath
© Getty

So grausam kann Sport sein!

