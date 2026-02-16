Nationaltrainer verrät: Zu diesem Klub will Szoboszlai wechseln

Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai ist der Überflieger der bisher durchwachsenen Liverpool-Saison. Bereits vier Freistoß-Tore, überall einsetzbar und am besten Weg zum LFC-Spieler der Saison. Doch der ungarische Nationaltrainer verriet nun, zu welchem Klub der 25-Jährige wechseln möchte.

Im Mittelfeld, als Zehner, Flügel oder Außenverteidiger - Szoboszlai kam in dieser Saison bereits auf zahlreichen Positionen zum Handkuss, doch egal wo, der Ungar war durchweg der beste Spieler der "Reds".

Dieses Sonderlob bekam er nach dem 3:0-Erfolg gegen Brighton im FA Cup am Samstag auch von Mohamed Salah: "Wir sind so abhängig von Szoboszlai diese Saison. Er ist der beste Spieler der Welt aktuell. Ich hoffe er kann so weitermachen. Er ist der Beste."

Szoboszlais Traum? "Für Real Madrid zu spielen"

Diese Worte werden bei Szoboszlai runtergehen wie Öl. Als Salahs bester Spieler der Welt ruft aber natürlich auch der wohl größte Verein der Welt. Zumindest wenn es nach dem ungarischen Nationalcoach Marco Rossi geht.

Dieser wird in der "Marca" zitiert: "Szoboszlai hatte schon immer einen Traum: für Real Madrid zu spielen." Das ist eine ordentliche Granate. Erst im Sommer verlor Liverpool Trent Alexander-Arnold an die Königlichen, das wäre der nächste Tiefschlag.

Auch eine Verlängerung ist gut möglich

Rossi präzisierte aber auch: "Ich weiß nicht, ob er diesen Schritt gehen kann, denn die Entscheidung hängt von ihm und auch von seinem Verein ab." Aber natürlich auch von den Finanzen. Der 25-Jährige hat immerhin noch Vertrag bis 2028 und kam vor drei Jahren für 70 Millionen Euro - per Ausstiegsklausel - von RB Leipzig an die Mersey.

Heutzutage wäre wohl eine etwas höhere Ablöse fällig, außer die Spanier warten wieder zwei Jahre und schnappen ablösefrei zu. Auch eine Verlängerung beim LFC wurde zuletzt kolportiert, was auch Rossi nicht dementiert: "Ich schließe die Möglichkeit, dass er bei Liverpool bleibt und dort seinen Vertrag verlängert, keineswegs aus, insbesondere weil er innerhalb des Vereins hochgeschätzt wird. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für Liverpool, und Liverpool ist einer der größten Vereine der Welt."